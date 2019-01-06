阿公亂餵「止咳藥水」　幼稚園男童抽慉昏迷險喪命！

▲一名幼稚園男童因喝了止咳藥水，失去意識險喪命。（圖／彰化醫院提供，資料照）

生活中心／綜合報導

自己當醫生，小心釀禍！一名媽媽在爆料公社分享讀幼稚園的孩子某天突然哭不停，怎麼安撫都沒用，更出現狂冒汗、抽蓄和掙扎的狀況，之後整個人癱軟失去意識。緊急送醫才發現，是阿公讓咳嗽的孩子喝了成人的「止咳藥水」，媽媽一問之下才知道，止咳藥水裡含有嗎啡，喝過量中毒，導致暫時休克，甚至致命。

當時緊急將孩子送到急診，醫院立即做抽血、電腦斷層等檢查，因為要查病因，急診醫師更一度說「現在我們能做的就做

說白一點會有生命危險。」之後轉送到長庚醫院，轉院路上孩子的血壓、心跳相當不規律，因為孩子仍不停吐，到院後就先送入加護病房。

隔天媽媽到加護病房探視後，嘗試叫還在睡夢中的孩子，孩子也漸漸恢復意識，醒來向媽媽討抱抱。之後才知道，原來是孩子平日裡半夜睡覺會咳嗽，阿公阿嬤心疼孫子，才讓孫子喝止咳藥水，但沒想到差點要了孫子的命。

該名媽媽也在貼文最後寫道，當時醫生和護理長知道之後，都說止咳藥水是大人喝的藥水，不能給小朋友喝，那種藥水有嗎啡成份，喝過量會中毒，導致暫時休克，嚴重更會致命。醫護人員的一席話，讓該名媽媽大嘆「以為就只是藥水而已，不知道會這麼嚴重，現在才知道成人才可以使用。」

此篇po文一出，引來大量網友關注，該名媽媽也提醒大家「小孩千千萬萬不要飲用（止咳藥水），因為很多案例都是這樣，如果自己或是小孩身體不適，一定要要就醫要看診，遵守食用醫生所開的配方藥吃，不要自己在當醫生了！」

對於止咳藥水的使用意外，食藥署指出，因成分含有「可待因」，是一種鴉片類藥物，有止痛效果，但某些族群使用後，可能引發呼吸困難、嗜睡等副作用，若哺乳婦女不慎服用，可待因恐透過乳汁被嬰兒吸收，國外也曾有嬰兒猝死的案例傳出。

食藥署強調，兒童身體小，代謝物容易達到危險上限，對於呼吸功能不全、介於12~18歲的兒童，必須謹慎使用，而婦女在產後哺乳期間也要禁止使用，以免藥物通過乳汁被嬰兒吸收，引發不良反應。食藥署也已在2017年宣布「不可再將含有該成分的藥水，買給12歲以下的兒童服用。」

另外，中華民國藥師公會政策執行長沈采穎也提到，這種醫師常開立的黑色「甘草止咳藥水」，含有鴉片精成份，其3項主要作用包括止咳、止痛、止瀉，尤其老人家喝下肚後，更容易產生便秘。

沈采穎呼籲，若平時就容易便秘者，在就醫時應先告知自身症狀，讓醫師選擇其他成分的止咳藥水。另外，鴉片類止咳藥水喝多了還會有成癮性，不建議老人家長期服用，因為止咳不化痰，細菌容易留在肺部，反而更容易引發肺炎等奪命疾病。