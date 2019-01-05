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子宮肌瘤何時該開刀？　「6大手術關鍵」經痛、量多當心了

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月經,生理期,經期,經痛,肚子痛,MC（圖／達志／示意圖）

▲子宮肌瘤到底該不該開刀？醫師提出6大判斷關鍵。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

子宮肌瘤是子宮最常見的腫瘤，根據統計，35歲以上婦女，至少1/5有大小不等的肌瘤，但由於不一定每個人都會有明顯症狀，因此不少人會疑惑到底該不該開刀？對此，醫師建議，可仔細留意「是否生長快速、月經量大、嚴重頻尿」等6大問題，一旦出現類似狀況，要儘速就醫評估。

中醫師周宗翰指出，子宮肌瘤該不該開刀，主要是看「症狀」，而不是肌瘤大小，首先要排除是否有子宮惡性體瘤的可能，例如惡性子宮平滑肌肉癌（LMS）、子宮內膜間質肉癌（ESS）、惡性彌勒氏管混合肉癌（MMMT），惡性體癌即使手術切除，加上放療、化療，預後也大多不太好。

周宗翰進一步提到，雖然惡性瘤的機會非常低，一旦發生，開刀絕對是第一考量，因為子宮體肉瘤生長快速，會藉由淋巴和血液遠處轉移，就算經過治療，腹部和骨盆腔內也容易復發，死亡率高。至於如何判斷是否要開刀處理，周宗翰則提出以下6大關鍵。

月經,生理期,mc。（圖／達志／示意圖）

▲醫師提醒，月經量大、經期長都要進一步就醫評估。

1.短時間快速變大
子宮肌瘤正常的生長速度為一年一公分，如果一年內肌瘤長大3-5公分以上或是幾個月內從2公分長到4公分，再長到7、8公分，或是經過中醫調理後肌瘤並沒有顯著的減緩增長，就會建議是否要做更精密的檢查，決定是否要開刀。

2. 停經後明顯變大
正常子宮肌瘤停經後會隨著時間，開始萎縮，如果停經後子宮肌瘤還是有變大的情況，就要考慮是不是惡性，子宮惡性肉瘤多發生在接近停經或停經後婦女。

3.有明顯不適症狀
例如月經量大、月經期長、貧血、嚴重頻尿等，代表肌瘤的位置長的不好，子宮肌瘤如向前壓迫到膀胱，會頻尿或排尿困難，向後壓迫到直腸，則會便秘或排便疼痛。另外，子宮肌瘤會導致子宮收縮不全，長期月經量太多或經期拖太長而產生血崩，會造成貧血、倦怠感。

4. 曾使用藥物泰莫西芬（tamoxifen）的乳癌患者
泰莫西芬主要用在預防術後乳癌復發，主要為抗雌激素作用，但仍有少部分雌激素作用，會增加子宮內膜癌和子宮惡性肉瘤發生率，其中以惡性混合繆勒氏瘤最多，建議患者要持續追蹤。

5. 超音波檢查質地明顯異常
檢查影像看起來形狀怪異，例如有空洞或腫瘤中間有退行性變化，如出血、液化、壞死，必須由婦產科醫師做評估。

6. 異常子宮出血、慢性骨盆腔疼痛
有嚴重的經痛、性交疼痛、急性下腹部疼痛等患者，在中醫觀點中，有些人的體質對於中藥、針灸的反應不佳，主要和體質有關係，若調理2個月後並沒有顯著改善，也會建議要開刀。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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