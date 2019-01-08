食物常冰到過期...小心冰箱成細菌溫床　專家教你分類管理！

▲專家建議，可依照食物不同的類別、處理狀態、包裝差別來做冰箱管理。（圖／達志示意圖）

文／蕭琮容

日常食安的基本：聰明管理冰箱食物

冰箱的發明，大大地改變了現代人們食用以及保存食物的可能方式。一般民眾也知道低溫環境可以降低細菌的活動力，有助食物保存。但是殊不知，家庭用冰箱不比專業貯存冷凍庫，每天開開關關，保存溫度波動，或是冰箱裡有異味可能代表可能有食物腐敗卻未察覺⋯⋯都有可能儲存食物的空間變成污染食物的溫床。

在食品安全意識逐漸抬頭，《食力》整理家用冰箱管理基本要注意的方法，建議推動食品安全，不如先從家裡做起。

冰箱管理入門：溫控及整潔

（1）購置一隻獨立冰箱專用的溫度計：價格不拘，放在冰箱中監控溫度的變化。可以幫助消費者做保存管理。因為冷藏應在攝氏4.5度以下，冷凍應在攝氏-18度以下。溫度維持穩定，食物保存狀態也才會穩定。

（2）適度安排空間：讓冰箱正常運作。冰箱內食材，不需要放太滿，保留冰箱冷風運作空間。

（3）維持整潔：避免交叉感染。食品保存加蓋、密封。如果有滲漏，特別是肉品解凍的滲出液，一定要清潔乾淨，因為李斯特菌可在冷藏溫度下成長。

（4）確認食物的保存期限：期限內食用完畢，定期出清。

冰箱管理進階班：分門別類管理食材

冰箱裡放置食品也需要管理，而且不同的食材，使用不同的包裝方式，在不同的保存溫度中，能夠存放的時間是不一樣的。舉例如下：

（1） 混和類的食物：

尤其是沙拉和湯品類熟食，包含了不同的食材，每種食材都各有特性，放在冷藏庫至多能放3~5天。但是湯如果冷凍保存，可以延長到2個月。

（2） 新鮮肉品：

雞鴨等家禽類，無論整隻或是局部，冷藏建議至多2天。但如果是冷凍全雞可放1年。牛羊豬等家畜類肉品，分切處理後，冷藏至多3~5天，冷凍可拉長至半年。

（3） 加工肉品：

像是培根香腸類、漢堡肉丸、碎肉產品特性不同。培根冷藏可放一週。生香腸，不管是由豬肉、雞肉、火雞製成，請盡量在2天內食用完畢，冷凍可放一個月。而碎肉類冷藏1~2天，冷凍可放三個月。

（4） 剩菜：

烹煮過的剩菜，不管是肉類、還是麵團類，冷藏不要超過3天。冷凍可放1~3個月。

管理要點：速凍，維持溫度的穩定

無論是購置的生熟食，或是餐餘的剩菜飯，如果是需要冷藏保存的類型。最重要的秘訣就是快速降溫，別暴露在室溫中超過兩小時。同時請降溫後才放入。不然仍然散發熱量的食物，會改變冰箱內的溫度平衡，造成其他食物保存狀態改變，因而帶來滋生細菌的可能。

發生災難的冰箱管理學：停電了，怎麼辦？

美國2005年曾發生卡翠娜颱風，造成嚴重災情，台灣每年夏天亦都有颱風來襲，嚴重時斷水斷電，冰箱失去電力，要怎麼保存食物呢？

最簡單的方法就是停電期間，減少冰箱門的開關，避免升溫。必要時可以放冰塊保冷。如果原本冷藏、冷凍的食物處於高於攝氏4.5度的環境，超過2個小時以上，冷凍肉品上的冰晶也消失了，建議不要輕易冒險，捨棄這些可能變質的食物吧。

你應該要知道的食事

冰箱延長了人們保存食物的時間，但也因為便利，人們常常冰著冰著就忘了。管理冰箱，依照食物不同的類別、處理狀態、包裝差別來做保存，是日常生活中就可以自主管理的食安。

本文由food NEXT食力【日常食安的基本：聰明管理冰箱食物】授權提供

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