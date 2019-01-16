不吃東西就運動更會瘦？「9個空腹禁忌」曝光...你一定做過



▲你若是在空腹時做了不正確的事情，就會影響整體身體健康。（圖／記者曹悅華攝）



生活中心／綜合報導

空腹減肥更有效？一早空腹能喝黑咖啡？如果你有聽過「人如其食」這句話，那你就會知道你在飯前時做的每件事或是喝了某些飲料，都會對健康帶來久遠的影響。對此，國外網站《Ba－bamail》就列出空腹時不應該做的9件事，別再相信空腹減肥更有效啦！

空腹時不應該做的9件事：

1.服用消炎藥

不管是阿斯匹靈、乙醯胺酚（一種廣泛使用的非處方指痛及退燒藥）或是非類固醇消炎止痛藥等等，這些藥品都不應該空腹服用，因為空腹服用可能會導致藥物失效，或是引起嚴重的健康問題。

至於有些藥品都會標註「飯前／空腹服用」，微笑藥師說，空腹（或飯前）指的是「飯前一小時或是飯後兩小時」，換句話說，就是吃了藥至少一個小時後才能吃飯，或是吃了飯至少兩個小時才能吃藥。

為什麼呢？微笑藥師解釋，因為藥廠在研發或臨床試驗的過程發現，有些藥品跟跟食物一起服用後，會導致吸收變差而降低藥效。

2.喝咖啡

如果你空腹就喝黑咖啡，可能會引起胃灼熱或是其他的消化道問題，因為咖啡因會促進胃部產生酸；此外，若是你也沒有吃早餐的習慣，營養師李佳蕙說，如果身體長時間處於飢餓狀態，當開始進食後，所有熱量和營養會馬上被吸收，加上沒吃早餐容易產生補償狀態，容易吃的更多，長期以來，不僅肥胖找上門，還會出現注意力不集中、十二指腸潰瘍或是膽結石的問題。



▲沒吃早餐就吃午餐，會很容易產生「補償狀態」，反而讓你吃更多。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



3.喝酒

空腹喝酒，會讓人體吸收酒精的效率增加，而且更重要的是，酒精會對肝臟、腎臟和心臟產生負面影響。但如果你真的無法一次就改掉空腹喝酒的壞習慣，《Ba－bamail》說，可以選擇冰過的非碳酸飲料，或是在喝酒前要先吃一個小三明治墊墊胃，奶油口味的更好。

4.嚼口香糖

當你在嚼口香糖的時候，胃酸就會產生並且破壞腹部內層，而且若是嚼口香糖過於頻繁，可能還會導致胃炎；此外，國外也有研究發現，喜歡嚼口香糖的人更喜歡吃垃圾食物，而不是水果和蔬菜。《Ba－bamail》提醒，如果你真的不嚼口香糖全身都很難受，那最好嚼個10分鐘就好，就算吃飽後嚼口香糖也一樣。



▲嚼口香糖會刺激胃酸產生，可能會導致胃炎。



5.睡覺

「飢餓」和「低血糖水平」都會干擾睡眠，進而導致淺眠或是早醒，而睡眠不足也會增加飢餓激素的水平，所以你會發現，如果你昨晚沒有吃晚餐，隔天一大早就會吃更多。

但是睡前吃太多反而又會影響身體健康，河北醫科大學第三醫院營養科副主任雷敏表示，晚餐千萬別吃太撐，三餐維持定時定量很重要，而且不管隔天早上到底餓不餓，都應該要吃頓豐盛的早餐，各類食物都可以適量攝取，一旦飢餓感消失，胃也就舒服了。

6.運動

有些人以為空腹運動就能消耗掉更多卡路里，但事實上，空腹運動根本就不會影響減肥效果；【營養師帶你吃外食】專業團隊過去接受《ETtoday健康雲》訪問時表示，沒吃東西很容易會因為飢餓而導致沒有體力去好好運動（此指肌力訓練類型），當過餓時體能就一定會下降，平常運動的時間和強度也會減少，連帶降低肌肉破壞和燃脂的程度。

【營養師帶你吃外食】專業團隊進一步指出，尤其是肌力訓練，由於肌力訓練重於強度間的變化來刺激肌肉生長，達到增肌、提高基礎代謝率後，打造所謂的易瘦體質，若空腹運動反而會適得其反。

也就是說，運動需要適度的進食才能達到理想的運動狀態，【營養師帶你吃外食】專業團隊建議，運動前可以選擇低GI、足夠蛋白質、好消化的食物，外食部分像低糖優格／優酪乳、低糖豆漿／原味豆花、饅頭／三角飯糰／麵包都是不錯的選擇，越簡單樸實的食材越好。

另外，型態的選擇上，運動前1小時固體和液體皆可（仍須考量個人消化狀況）；運動前30分鐘則是半固體為主。



▲空腹運動會造成平常運動的時間和強度減少，還會破壞肌肉和燃脂的程度。



7.購物

「飢餓」會使你在逛街的時候失控，會讓你在無形中買進一堆自己根本就不需要的東西，而且空腹也會讓你更想買東西。國外一則研究指出，當你空腹逛街時，「我想吃東西」的訊息會變成「我想要」，所以空腹的人就會透過買東西來遵守這個訊息。

為了避免自己因空腹而衝動購物，《Ba－bamail》建議，最好在逛街前就要先擬好購物清單，盡量都要帶現金，因為使用信用卡反而會讓你花更多錢。

8.喝柳橙汁

其實不只是柳橙汁，只要含有柑橘類水果的飲料，最好都不要空腹喝，因為柑橘類水果的酸性和纖維會刺激空腹，尤其如果你還患有胃炎，空腹喝酸性果汁就更會引起較高的風險。

但這也並不代表胃不好的人永遠都不能喝柳橙汁，《Ba－bamail》建議，在你要喝柳橙汁之前，可以先加水稀釋，這樣柳橙汁反而就能為你帶來健康的好處。



▲空腹喝柑橘類果汁會刺激胃部，造成不舒服。



9.吵架

一項研究指出，「飢餓」會讓你的情緒變的很不穩定，而飢餓會影響情緒的原因就在於人的「自我控制」功能需要能量，若是你空腹，能量供應就會短缺。

如果你知道自己可能快要跟某人吵架，或是要和同事討論工作，在這之前最好先喝點溫熱的飲料，這樣之後的談話就會變的更加友好。