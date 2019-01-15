肚子肥肉減不掉？吃「7水果」就對了...營養師：葡萄簡直是寶



▲如果你曾經減肥過，就會知道肚子上的肥肉到底有多難纏。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



生活中心／綜合報導

肚子上的肥肉超大一坨嗎？如果你曾經試著減肥，就一定就會知道「減掉小腹」是一件很困難的事情，需要付出許多心力。對此，國外網站《Indiatimes》就整理出7種能夠幫助鏟掉肚子肥肉的水果，橘子、葡萄和無花果都上榜，而營養師則認為葡萄「簡直是寶」，把葡萄籽咬碎吞下去更好！

就算你很瘦，也難逃「小腹隆起」的困擾，肚子肥肉需要長期運動搭配飲食限制才有可能解決掉；而《Indiatimes》認為，攝取大量的水果和蔬菜就是擺脫多餘肥肉的關鍵，除此之外，還能讓你吃進更多纖維量、人體必需的維生素和抗氧化劑，這些都能讓你的免疫力變的更好，也能降低炎症可能發生的機會。

此外，減掉肥肉還有一個很重要的因素，就是「新陳代謝」，只要新陳代謝效率好，脂肪就會燃燒更快，而攝取富含纖維的食物可以促進消化系統的健康，以下就告訴大家7個能夠幫助甩掉肥肉的水果：

1.橘子

橘子不只擁有大量的維生素C，還含有其他重要的營養素和礦物質，能夠提高免疫力。此外，橘子的脂肪和卡路里都很低，所以如果你想減肥，絕對不能錯過橘子這個小幫手。

此外，根據《ETtoday健康雲》過去的報導指出，除了果肉之外，橘子皮也擁有8大超神功用，不僅富含果酸和維他命C，植物營養素和類黃酮含量甚至更勝果肉；若是將橘子皮泡成茶就可達到助減重、降低膽固醇的功效。



▲橘子的外皮和果肉都能幫助減肥。



2.芭樂

芭樂含有大量的蛋白質和纖維，雖然需要更長的時間才有辦法消化和分解，但是芭樂對身體非常有益處，也能讓你長時間維持飽足感，而且芭樂的含糖量比其他水果低，能讓消化系統發揮更好的效用。

對此，高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，芭樂屬於低熱量、高纖維的水果，且具有飽足感，是減重者最喜愛的充饑水果之一；但是廖嘉音也提醒，芭樂屬於水果類，還是需要適量食用，若是吃太多可能會增加熱量或是影響血糖穩定。

芭樂也不是人人都適合吃，因為芭樂果實全部都可以食用，但如果你的腸胃功能差，或是經常便秘，食用芭樂籽可能會讓腸胃的負擔更重，甚至讓便祕更嚴重。

3.葡萄

說到葡萄，你會連皮帶果肉一起吃下去嗎？營養師簡鈺樺說，葡萄皮含有大量的多酚類物質，最著名的就是白藜蘆醇，又可稱為「葡萄酚」，據文獻記載有抗癌的潛力，而且葡萄整顆都是寶，除了葡萄皮之外，葡萄籽也含有豐富的原花青素，咬碎吞下去是可以的。

至於葡萄幫助減肥的功效，美國俄勒岡大學一項研究發現，葡萄含有蓖麻酸，能夠瞄準體內的脂肪細胞並阻止它們過度生長。



▲營養師認為葡萄整顆都是寶，可以把葡萄籽咬碎再吞下去。



4.人心果（人蔘果）

人心果不只容易讓人體消化，也能消除體內多餘的脂肪。此外，人心果也能緩解大腸激躁症的症狀，而且也能長時間讓你感到飽足感。

5.無花果

無花果含有大量的膳食纖維，能夠長時間讓人體維持飽足感，而且無花果還含有「無花果蛋白酶」，可以讓人體發揮更完善的消化功能，幫助減掉腹部脂肪。



▲無花果富含纖維，可以長時間維持飽足感。



6.蘋果

在減肥的過程中，最重要的就是要讓自己維持飽足感，不可以很快就感到飢餓，或是偷吃垃圾食物，而蘋果也是減肥者的最佳選擇之一，因為蘋果含有多種維生素和纖維，能讓你拉長飽足感並減少對食物的渴望。

對此，營養師簡鈺樺提醒，雖然蘋果對於減重、便秘或是腸胃蠕動有所幫助，但是糖尿病患者和腸胃疾病患者需要多留意，最好在醫師和營養師評估後再食用，以免攝取過多對身體造成負擔。

7.石榴

多汁的石榴不僅味道甜美、富含鐵質，還含有能夠促進新陳代謝的抗氧化劑，可以幫助人體排出毒素和降低食慾，如果你很常吃石榴，很快你就可以看見減肥的效果。

除了減肥的功效之外，多吃石榴也能達到延緩肌膚老化的功效。由於石榴有很強的抗氧化作用，且含有「鞣花酸」成分，能使細胞免於環境中的污染以及紫外線危害。



▲除了能夠幫助減肥之外，石榴也能延緩肌膚老化。