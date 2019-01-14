見一個愛一個！「超級花心」4大星座女曝光...金牛竟上榜



▲有些女孩子換男友比翻書還要快，見一個愛一個，完全無法穩定。（圖／取自免費圖庫PEXELS，以下皆同）



國際中心／綜合報導

妳也是個花花少女嗎？有些女孩子一談戀愛就恨不得把自己全都給另一半，但也有些女孩則是換男友比翻書還快，每隔幾個月就會帶一個新男友出現。對此，大陸網站《新浪看点》就公開超級花心的4大星座女，其中金牛女若是發現另一半給不了自己想要的東西，就會果斷分手，直到找到新對象滿意為止！

超級花心的4大星座女：

1.雙子座

說到花心，絕對不能忘記雙子座！雙子座女生超濫情，一輩子會談很多次戀愛，而且她們的個性本來就很喜歡新鮮感，如果她們對一段感情感到無聊或是失去興趣，她們就會想要分手。

雙子女的戀愛特點就是「輕浮多變」，對於身旁的所有事物都保持著永無止盡的好奇心，所以只要她們認為愛情中的新鮮感變淡了，她們就會毫不猶豫，開始尋找下一段新戀情。



▲如果雙子女在感情中失去新鮮感，就會開始找尋下一個目標。



2.射手座

射手女崇尚自由，做事也很隨心所欲，不喜歡被拘束，而且她們的心很難有穩定下來的一天，她們總是抱持著「下一個會更好」的想法，更慘的是，她們也會這樣對待感情。

射手女對感情總是抱持著「隨波逐流」和「來者不拒」的態度，時間一久就變成花心的壞習慣，而這種壞習慣也很難再改變了。

3.金牛座

金牛座女生很理性，她知道自己內心真正想要的到底是什麼，如果她發現目前的伴侶根本就沒有辦法滿足自己的需求，她就會直接分手，並重新尋找一個能夠滿足她的新對象，若是新對象不行，就再換下一個，從此陷入惡性循環，直到自己滿意為止，這就是金牛女花心的一種表現。



▲金牛女清楚知道自己要的是什麼，如果她發現對方給不起，就會果斷放棄。



4.天秤座

天秤座女生真的很花心、濫情，她們很外貌協會，很容易就會被高顏值的男生迷到無可救藥，天秤女很常會因為外表而衝動陷入感情中，最後卻又發現自己被另外一個長的更好看的男生吸引。

「劈腿」對於天秤女來說並不是一件困難事，而且她們長的也都還不錯，會是強力發電機，因此身邊通常都不缺人陪伴。



▲天秤女超級注重外貌，也很容易被擁有高顏值的男生迷惑。