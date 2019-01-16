脂肪肝不是胖子的專利！「2種人」好危險...減肥中的小心啦

▲肥胖或高血脂族群容易因體內熱量及脂肪過多，引發脂肪肝。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者趙于婷／台北報導

肝病素有國病之稱，台灣B肝盛行率達15 ~20%，遠遠超過世界各國標準，尤其不少年輕族群都有「脂肪肝」的問題。醫師指出，脂肪肝就是體內熱量及脂肪過多，導致肝臟儲存過多物質，肥胖或高血脂族群多屬此種原因，但其實錯誤飲食也會引起脂肪肝，最典型的就是過度極端的「素食者」或不重視營養均衡的「減肥者」。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫科主治醫師黃浩瑞指出，脂肪肝可分為酒精性及非酒精性，非酒精性除主要與肥胖、第二型糖尿病、高血脂等代謝症候群相關，臨床上會藉由肝臟超音波回音亮度，來判斷脂肪肝程度，脂肪肝越嚴重，越容易出現肝臟發炎。

根據臨床統計，約3成患者有肝臟腫脹、肝細胞破裂情況，稱為「脂肪肝炎」，後續就可能再進入「慢性肝炎－肝硬化－肝癌」的「肝癌三部曲」，雖然與B、C型肝炎相比，脂肪肝極少惡化成肝硬化或肝癌，但普遍認為會加重代謝性疾病，也會惡化既有肝炎症狀。

▲不重視營養的減肥者也是脂肪肝高危險群。（圖／達志示意圖）

脂肪肝最常見的原因是「營養不均衡、飲食習慣過度精緻、肥美、不重視蔬菜、水果及其他營養均衡」，另一類則是長期缺乏必須維生素、蛋白質等營養素，使肝臟無法維持正常新陳代謝。黃浩瑞說，最典型就是過度極端的素食者、不重視營養均衡的減肥者，長期下來導致身體虛弱、久病，無法進食或無法吸收，體內營養、熱量長期不足，肝臟功能受到破壞。

黃浩瑞說明，中醫認為脾胃可升清降濁，也就是將食物中營養保留，把無用廢物排除，但脂肪肝就是脾胃運化失職，導致代謝廢物堆積在肝臟，長久下來除了肝臟外，還會依患者體質影響五臟六腑，造成許多症狀加重。

脂肪肝治療著重在飲食和生活調整，但是特別需要注意，中度以上脂肪肝切忌過度快速降低體重，因快速減重僅只是脫水，並非減少多餘脂肪；飲食方面並非是減少肉類，而是要選擇優質肉類，例如魚、蝦、禽類等，這類白肉中脂質含量較低，較不易造成肝臟額外負擔，也可補充肝臟修復所需營養。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！