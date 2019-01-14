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「很可以溝通的部長」陳時中留任衛福部　醫師公會有4期許

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▲▼行政院長賴清德赴立法院備詢,NCC主委詹婷怡,交通部長吳宏謀,衛服部長陳時中,立委李鴻鈞 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

準行政院長今（13）日公佈完整內閣名單，衛福部長陳時中確定留任，醫師公會全聯會表示，衛福部負責業務繁多，陳時中任內十分重視分級醫療與急重症給付，與醫師公會合作相當好，希望未來也能繼續努力。

醫師公會全聯會理事長邱泰源表示，在衛福部的推動下，各地的基層醫療已經充足，但有些偏鄉地區如台東、雲林的急重症醫療仍缺乏，希望陳部長續任後能多加強。此外，在居家醫療給付方面，台灣出勤一次只給1300點，相較於日本一次1萬元滴上許多，希望健保奠基在醫護及醫事人員辛苦付出上，能繼續研究該如何突破。

邱泰源另提到，未來社區醫療要如何結合社福體系，讓長照2.0能有更卓越成果，也是衛福部未來可改善方向。此外，他也建議衛福部可創立「先進醫療發展平台」，讓醫師、護理師、藥劑師、醫技師都可共同討論，發揮所長。

「現在階段很多事都做到一半，未來也希望他繼續努力。」邱泰源表示，陳時中是位「很可以溝通」的部長，小英總統的醫療政策白皮書也是由他擬定，期許他在任內建立更有效率的醫療體系，讓急重症專科醫事人員得到合理給付，並加強兒少醫療資源，「照顧好醫事人員就等於照顧好民眾，讓他們發揮專業工作，是最能得到民心的方法」。

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關鍵字： 陳時中 衛福部 醫師公會全聯會 邱泰源
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