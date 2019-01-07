▲生理期總是手腳發冷，除穿襪外...還有2個「更好選擇」。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

「腳是人類的第二個心臟。」許多女性每逢生理期，都有手腳冰冷、畏寒等症狀。中醫師解釋，人體為氣血互生，女性生理期血液流失，造成體內陽氣不足，若不及時補充的話，可能會造成氣虛等症狀，此時可以從足部保暖著手，除了穿襪子外，還有兩個不錯的方法。

北醫附醫傳統醫學科主治醫師唐佑任表示，腳底的「湧泉穴」為腎經巡行的起始點，而腎又為先天之本，若腳底溫度升高，就能讓陽氣持續從下往上提升，增加身體基礎代謝率，體溫也較能維持恆定，不會因氣溫的下降或生理期來襲變的疲勞、發冷。

那該如何幫身體留住陽氣？唐佑任給出2項解決辦法，除了穿襪保暖外，睡前泡熱水、生薑水5至10分鐘，也能讓血管擴張，讓新血注入末梢循環，而動脈血通常溫度較高，如此身體就能維持恆溫，但對於糖尿病或免疫力低下的患者，也不建議使用。此外，睡前用熱油按摩足底20下，或者用網球、按摩棒等輔助按摩，也能達到相同的效果。

▲女性生理期可以穿襪子保暖。（圖／示意圖／達志影像）

唐佑任提到，若體內陽氣不足，容易產生手腳冰冷、畏寒、水腫、疲勞、講話氣短、容易冒冷汗、腹瀉、面色偏白、手等症狀，女性因有生理期，發生比率又較男性為高。

若真的確診為「陽虛症」患者，可多吃山藥、百合、黃豆製品、紅蔘等補身體，麻辣鍋中的小茴香、八角，羊肉爐中的當歸也同樣有食補效果，但建議為真的「很虛」再來吃，一般人只需靠運動提升基礎代謝率即可，補多了反而會造成反效果。