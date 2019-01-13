「有一點期待與支持！」陳時中留任衛福部長　民團列3大期許

▲陳時中留任衛福部長。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

準行政院長蘇貞昌將於14日就職，今（13）日下午公佈完整內閣名單，衛福部長陳時中確定留任。對此，民團醫療改革基金會抱持肯定態度，但仍提出3大期許，包改善血汗醫護、推動健保家戶總所得以及解決醫療財團法人盈利化。

陳時中是蔡英文執政以來第二任衛福部長，曾任衛生署副署長、台北市牙醫師公會理事長、牙醫師公會全國聯合會理事長，曾推健保牙醫總額制度，擔任2005年擔任副署長期間推動改革全民健保，對於醫療法規、健保問題都相當熟稔。

醫改會副執行長朱顯光表示，小英總統在競選時，陳時中就是醫療政策小組召集人，醫療政策白皮書主要由他捉刀，「對於小英總統當初開的支票或政見，他應該最清楚」，對於他的續任，還是有一點期待與支持。

「短時間再換別人做，對3大政策可能不見得熟稔。」朱顯光提到，目前醫改會對其陳時中的3大期許分別為健保是否適用家戶總所得、醫師適用勞基法是否能不打折，以及如俄解決醫院財團化營利化問題。

▲醫師「有條件」納勞基法，今年9將上路。（圖／示意圖／達志影像）

二代健保保費主要來自薪資所得，上路5年首次出現財務短絀，陳時中在小英醫療政策白皮書中，就提出三代健保要採家戶總所得，但目前尚無進展。醫師納勞基法雖將於今年9月正式上路，適用對象卻從原本規劃的主治醫師與住院醫師，限縮至私立醫院住院醫師，全台能享有權利者，不到十分之一。

朱顯光表示，過去家戶總所得沒推成，是因為衛福部無法獲得主計總處支持，遭蘇貞昌延攬留任的主計處長朱澤明為過去健保局總經理，應該最了解健保現況，「若部長沒有繼續捍衛家戶總所得，我們會很失望」。

台北市醫師職業工會理事長黃致翰表示，工會相當肯定陳時中將醫師納入勞基法寫入醫療政策白皮書，並在上任後持續努力，但仍有一些改善空間，包括住院醫師適用的84-1條款工時上限未定，對於工會的定位也不明確，都可以另行修正。

黃致翰建議，目前84-1條工時規定，雇主需跟個別住院醫師簽訂適用條款，希望未來可強化工會角色，讓住院醫師自行選擇是否由工會代為與雇主簽約，並繼續爭取專科醫師與主治醫師納入勞基法，改善醫師勞動權益。