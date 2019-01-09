▲飲食4招幫大忙！破百男18個月減32KG，胃食道逆流一起掰。（圖／長庚醫院提供）

記者嚴云岑／台北報導

39歲的林先生20歲體重破百，34歲時更飆到140公斤，引發嚴重胃食道逆流，還伴隨呼吸不順、腰酸背痛、爬樓梯會喘等，嚴重影響生活，經西醫治療效果不佳，轉往中醫協助，在中藥調理加上堅守「飲食4招」一年半後，體重大降32公斤，BMI也從43降至33，不僅治好胃食道逆流，高尿酸血症、脂肪肝、脂肪性肝炎，也一併獲得改善。

根據國內一項針對台灣營養健康狀況變遷所做的連續三次普查，發現從1993到2014年，國人的肥胖嚴重度不斷上升，「肥胖＋體重過重」的比例從33.2%增加到43.4%，「肥胖」從11.7%增加到22.1%，「病態肥胖」也從0.4%增加到1.4%。而國人十大死因中，就有8項死因與肥胖有關，值得國人重視。

▲林先生18個月減掉1/4個自己。（圖／長庚醫院提供）

收治患者的桃園長庚中醫內兒科主任江昆壕表示，肥胖是一個「陽虛陰實」的複雜病態，「陽」是指功能，「陰」是指物質，白話說就是代謝脂肪的功能不足，導致脂肪堆積，其中牽涉到五臟六腑功能失調、氣血津液失常與陰陽失衡，因而造成體重不正常上升。

林先生回憶，他幼年體型偏瘦，但國小五、六年級體重突然竄升，原本以為20歲破百是極限，沒想到34歲那年體重又隨著戒菸不斷上升，最高曾飆到140公斤，而病態肥胖也引發胃食道逆流，但西醫的藥效只能維持3~4小時，在吃了1個月未見效後，於前年6月轉至長庚中醫內科治療。

▲減肥常用的中藥材。（圖／記者嚴云岑攝）

江昆壕表示，林先生臟腑陰陽、氣血津液都有問題，因此採用桂枝湯、平胃散、溫膽湯、五苓散、苓桂朮甘湯、濟生腎氣丸、四逆散、桂枝茯苓丸等方劑，功能主要是活血化瘀、化濕濁、燥濕化痰、補陽及調和肝脾等，再搭配其他單味中藥，每日服用三次，並配合飲食與生活方式的調整，1年半後症狀獲得改善。

江昆壕提醒，現代人飲食習慣改變和生活作息不良，是肥胖盛行率逐年升高很重要的原因，建議有肥胖困擾的民眾，最好不要熬夜，同時遠離冰品、甜食、麵食類和含糖飲料等飲食4原則，並且適度運動，必要時尋求醫療協助，才能找回健康。

▼桃園長庚中醫內兒科主任江昆壕。（圖／長庚醫院提供）