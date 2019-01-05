流感疫苗「有黑點」原因找到了！　16支全是玻璃外層磨擦痕

▲流感疫苗「有黑點」原因找到了！竟為玻璃外層磨擦痕。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

賽諾菲公費流感疫苗0.25ml幼兒劑型去年底被發現有小黑點，疾管署緊急回收同批號1萬2千劑，並將問題疫苗送驗。食藥署今（5）日公布檢驗結果，疫苗的小黑點為針筒外層玻璃表面的摩擦痕跡，並未直接接觸疫苗，專家會議研判不影響疫苗品質，餘下批號可繼續施打，但仍要求廠商調查不良品發生原因及提出預防矯正措施。

疾管署於107年12月27日接獲高雄市衛生局通報，批號R3G792V的「巴斯德流感疫苗」0.25劑型疫苗現有小黑點，要求各地方衛生局與疫苗合約院所配合停用並檢視疫苗外觀，若發現異常立即通報食藥署，果然於12月28日、1月2日又分別接獲高雄市、台中市及新北市通報外觀異常，其中高雄市1支、台中市3支、新北市12支，合計16支。

▲食藥署公佈疫苗檢驗影像。（圖／食藥署提供）

食藥署簡任技正王博譽表示，食藥署接獲通報後，立即取回不良品進行檢驗，發現疫苗黑點不會隨注射液移動，且皆為玻璃針筒外層的摩擦痕跡，並未直接接觸疫苗藥劑，因此於1月3日召開專家會議進行後續處置討論，得出不影響品質結論，同批號仍可繼續施打。

王博譽強調，所有製造或進口之流感疫苗均須依據「藥事法」法第74條及「生物藥品檢驗封緘作業辦法」規定，由食藥署派員查核貯運溫度，合格者抽取試驗或留樣所需之適量藥品，經檢驗合格者於包裝上個別加貼藥物檢查證，始得銷售。

國人使用公費與自費流感疫苗皆依中華藥典規定，執行外觀、鑑別、pH值、甲醛、蛋白質含量、無菌、細菌內毒素、異常毒性、卵蛋白含量、病毒不活化及效價等共11項品質安全試驗，供國人使用之疫苗均檢驗合格，請國人安心接種疫苗。