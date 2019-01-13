▲蹲馬桶太用力「爆血管」，她眼前瞬黑只剩左眼看得見。（圖／示意圖，非文中當事人／記者黃克翔攝）

記者嚴云岑／台北報導

一名65歲婦女日前坐在馬桶上用盡全身力氣清腸胃，就在肚子解放的那一刻，眼前突然一片黑，幾秒後視力恢復，卻只剩左眼看得見，嚇得她趕緊到急診求助，經檢查發現為中央網膜靜脈阻塞，也就是俗稱的「眼中風」，所幸經過治療後重見光明，但視力卻只剩下0.6。

收治患者的三軍總醫院眼科部主任呂大文表示，每當季節交替，或處於忽冷忽熱環境時，三高患者因血管較脆弱，血管急遽收縮容造成眼底微血管阻塞、爆裂，進而影響視力。入冬以來已有3人因眼中風前來求診，有人是因為用力過猛，有人則是泡溫泉所致。

呂大文解釋，眼中風大致可分為動脈阻塞與靜脈阻塞兩大類，動脈阻塞通常是發生在高血脂病患上，因血栓卡在血管中，造成暫時性勢力缺損，需在1~2小時內透過高壓或眼部按摩疏通血管，以免影響視力；靜脈阻塞相對而言急迫性較低，只需給予消腫或退血藥物即可改善，除非是合併嚴重視網膜水腫，才需在3~5天內施予抗血腫針治療。

▲眼中風資料照。（圖／陳瑩山醫師提供）

眼中風經常發生在高齡族群，中國附醫新竹分院眼科主任陳瑩山就曾收治過一名50多歲的患者，因患有攝護腺肥大，半夜需經常起床上廁所，有次上完後也是眼前發黑，差點走不回床上，隔天到醫院檢查，確診眼中風。

陳瑩山提醒，眼睛血管事心臟血液輸送到腦部的第一個分支，也是最細的分支，若起床太急、用力過猛或者泡溫泉泡到「臉紅脖子粗」，就容易爆血管引發危機。

近日天氣轉涼，陳瑩山建議長者起床前應做好保暖措施，不要太快坐起，否則腹部用力往往會造成腹壓上升，增加眼血管破裂機會，已知三高患者，可先採側臥姿勢，忍個一分鐘慢慢坐起較安全。

陳瑩山表示，眼中風症狀以單眼居多，目前無法根治，一旦經眼部斷層掃描確定罹病，會先注射消眼內藥物消除血腫，再配合雷射治療，整個療程約需半年，最好也只能恢復6成視力，就算暫時治癒，也有3成的機率會復發。