▲「想陪她長大！」女兒出生他罹肝癌，40歲爸切除8個月又復發。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

40多歲張先生為B肝帶原，2016年進行定期追蹤檢查時發現肝腫瘤，手術切除後8個月再度復發，傳統化療、動脈栓塞、微波治療都嘗試一輪，甚至連健保標靶藥物都用上了，腫瘤依然不見改善，在醫師建議下，自費服用新一代標靶藥物4個月後，終於獲得顯著進步，有望陪伴3歲的女兒一起長大。

肝是沈默的器官，肝癌也成了奪命的沈默殺手，105年癌症登記報告統計，肝癌發生個案數約佔所有癌症的1成，新發生患者數高達1萬1075人，男性個案數為女性的2倍，盛行率又以30至70歲高，等同於給家庭一記重擊。

台灣肝癌學會理事長、林口長庚胃腸肝膽科教授林錫銘表示，肝癌早期幾乎無症狀，一旦出現疲勞、體重減輕、食慾不振、黃疸、腹部腫大等症狀，多已進展至晚期，一旦發生轉移，5年存活率也會降至3成以下，但晚期肝癌無法手術，僅有傳統的第一線標靶藥物可選擇，雖可延長存活期，但疾病控制、腫瘤縮小等卻差強人意，對於有嚴重皮膚副作用的患者，也無替代良方。

▲台北榮總胃腸肝膽科教授黃怡翔。（圖／記者嚴云岑攝）

張先生回憶，他確診肝癌時，女兒才出生沒多久，為了家人他一直保持著正面心態，正在坐月子的太太也持續協助調養身體，無奈開完刀切除兩顆分別為4.5及5.2公分大的腫瘤後8個月，癌症又再度找上門，再度接受各種治療，服用傳統標靶藥物還引起嚴重掉髮、腳步甲溝炎等副作用，卻始終無法有效控制病情。

收治張先生的台北榮總胃腸肝膽科教授黃怡翔表示，全球研究顯示，傳統標靶藥物對腫瘤的有效率僅9%，新的標靶藥物卻提高的24%，疾病無惡化存活時間也從3.7個月延長到7.4個月，效果顯著；更值得一提的是，根據臨床試驗分析，新標靶藥物對於華人族群更有效，疾病無惡化存時間甚至可延長至11個月。

新一代標靶藥物已於107年11月底通過衛福部核准，成為晚期肝癌的一線治療藥物。張先生提到，他從去年11月開始自費服藥，每天早上吃一顆、每月約花4萬元，今年再度檢查發現，不僅「甲級胎兒蛋白」指數從1912降至160，影像也完全看不到肝腫瘤，目前仍持續服藥控制，希望能以健康的身體陪伴女兒成長。