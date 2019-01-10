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過期1年半！黑心奶精改標繼續賣　2513公斤銷往早餐店、KTV

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▲黑心奶精「過期1年半」繼續賣　2513KG銷往早餐店、KTV。（圖／食藥署）

▲過期1年半！黑心奶精改標繼續賣，2513公斤銷往早餐店、KTV。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

又見黑心供應商！易洲股份有限公司日前遭食藥署查獲，將106年7月27日就到期的「榮達奶精」，混充其它奶精原料，另外製成「AAA奶精」、「玫瑰奶精」與「荷蘭奶精」，並更改有效期限重新販售給早餐店、飲料店與KTV等業者，截至107年3月止，恐已有2513公斤噁奶精遭民眾喝下肚。

食藥署去年接獲民眾檢舉，於12月26、27日會同高雄地檢署、法務部調查局及高雄市衛生局聯合稽查，揪出易洲股份有限公司未經實質轉型而擅自延長有效日期，並於該榮達奶精原料逾期後仍販售，檢調單位當場依法查扣庫存品，並將相關事證攜回偵辦。

食藥署南區區管中心科長呂昀儒表示，3款拿逾期商品混充改標販售的產品分別為「AAA奶精」、「玫瑰奶精」與「荷蘭奶精」，對比進銷貨資料，「AAA奶精」銷售763公斤、「荷蘭奶精」銷售912公斤、「玫瑰奶精」銷售838公斤，總計售出2513公斤，目前已請衛生局啟動回收作業。

呂昀儒提到，食藥署稽查還發現，業者將「AAA奶精」的有效日期改標延長到107年6月、「玫瑰奶精」與「荷蘭奶精」則延展到108年10月，現場扣押產品數量有待檢方統計公佈。

呂昀儒強調，使用逾期及即期原料製造產品，並擅自延長產品有效日期，涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項規定，依同法第52條應予沒入銷毀；復依同法第44條可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

關鍵字： 奶精 食安健康 食藥署 易洲 AAA奶精 玫瑰奶精 荷蘭奶精
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