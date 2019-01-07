北榮心房顫動「新發現」　路透社跨海專訪電燒名醫陳適安

▲北榮電燒名醫陳適安（左一）與研究團隊。（圖／台北榮總提供）

記者嚴云岑／台北報導

台灣每100人中就有1人有心房顫動，台北榮總副院長陳適安與團隊研究發現，心房顫動確診1年後，約有16%患者的中風風險值會上升，至少每年須接受中風風險再評估，以免延誤抗凝血藥物使用。該研究發表後，國際媒體爭相報導，《路透社》也特別跨海進行專訪，再度喚起全球心房顫動患者及醫師的重視。

陳適安與團隊的研究，發表在美國醫師協會官方雜誌「Annals of Internal Medicine」，該雜誌為學術界影響係數17-23分的重量級雜誌。一系列論文獲得國際醫學界響應，除了路透社（Reuters Health News）外，MDLinx、SCIENCE Codex、EurekAlert、MedPage Today、CTCMD等媒體也爭相報導。

▲台北榮總副院長陳適安在美國發表的心房顫動研究引發醫界迴響，路透社也跨海專訪。（圖／台北榮總提供）

陳適安長期專注於心房顫動的研究和治療，20年來以心房顫動電燒術引領全球，近年來更帶領團隊成員趙子凡醫師，結合臨床試驗專家江晨恩教授及資料庫分析專家陳曾基教授，一起跨足於心房顫動病患中風風險的研究。

陳適安表示，心房顫動為臨床上最常見的心律不整，全台約有23萬人因心房顫動增加3至5倍的腦中風風險，醫界已發展出一套嚴謹的量表來評估心房顫動病患的中風風險，分數量表從0分至9分，總分越高，則每年發生中風的風險就越高。患者可以根據自己的年紀和病史，計算出每年中風的機率。