從中庭到下巴都精算！彤顏診所藝術面雕首推再生針打造自然精緻高級臉

記者萬玟伶／綜合報導

近年來，「再生美學」悄然成為醫美產業的新主流，反應出現代人的審美觀念已從過去單一的填充手法，轉向追求肌膚從源頭自我修復與膠原蛋白增生的自然變美路線。與其看起來「有做過」，愈來愈多消費者更在意「看不出來卻變年輕」的高級感。擅長運用針劑雷射治療、為患者打造黃金比例臉型的彤顏診所黃天儀醫師指出：「現在患者除了想要快速填補凹陷，更而是希望從根本改善皮膚健康，呈現出光澤、有彈性的自然美感。尊重皮膚學理，從源頭啟動再生機制，也正是再生醫美的核心價值。」

▲文佳煐為亞太區RADIESSE再生針代言人（圖／彤顏診所提供，下同）

再生針「新一代再生型膠原蛋白增生劑」，為高質感而生

「傳統玻尿酸能快速填補凹陷，但有時候效果較明顯，讓人一眼看出做過醫美的痕跡。」黃天儀醫師分享，最近消費者轉而追求自然美，膠原蛋白增生劑詢問度大幅提高，但這麼多膠原蛋白增生劑知道要怎麼選嗎？

黃天儀醫師說明，Radiesse再生針已被多篇國際期刊是新一代再生型膠原蛋白增生劑，完美實踐再生美學的理念，也回應消費者追求自然美的趨勢與需求；它不僅在施打當下就快速提供立體支撐，更從源頭啟動活化皮膚再生，打造膠原彈性網，全方位再生皮膚健康、數週內讓膚質持續變好，同時在施打當下就能提供即時的立體支撐。「可以說『支撐』與『再生』兩種效果一針到位，」黃天儀醫師表示，「而且從側臉線條來看非常柔順自然，讓人不會覺得你動過什麼，卻發現你變年輕、有精神。」

解密再生針核心技術，雙效成分打造長效自然變美

Radiesse之所以被譽為再生美學的經典代表，關鍵就在於其核心設計，70% CMC凝膠提供快速支撐，及30% CaHA微晶球負責啟動再生。「尤其是CaHA微晶球，成分與人體相容性極高，安全性好、不易產生排斥反應。打進皮膚後，CaHA微晶球會形成再生美學支架，讓鬆弛凹陷的部位恢復飽滿立體，再生皮膚健康與膠原彈力網，後續再慢慢被身體自然代謝掉，留下來的，就是這中間我們自己產生的新膠原蛋白。」黃天儀醫師解釋。

再生針是美國衛福部FDA迄今第一且唯一核准的CaHA微晶球針劑，更擁有超過250篇國際期刊佐證，再生針的安全性、有效性、自然性，也讓它也成為彤顏診所選擇關鍵理由。對於工作家庭兩頭燒、難以頻繁回診的媽媽們來說，更是難得的理想選擇。「省時又有感」的變美方式，也呼應了「母親節」更應該寵愛自己，多為自己留點時間！

媽媽們的再生選擇：一次改善凹陷、拉提與膚質

臨床上許多輕熟女與熟齡媽媽最常提出的三大困擾，不外乎是輪廓鬆弛、法令紋加深與膚質變差。黃天儀醫師解釋，這些問題多半是因為膠原蛋白的流失與皮膚結構支撐的退化。再生針之所以受到廣泛推薦，就是因為它能一次解決這些核心問題。」

「舉例來說，我最推薦的施打部位就是臉頰，臉頰容易隨著老化而造成凹陷、失去飽滿感，視覺上容易顯老，但在施打再生針後就能恢復自然柔順的臉部線條，讓笑容更加柔和有精神，看起來也會年輕個好幾歲。」

黃天儀醫師第二個推薦位置則是下顎線。「年紀漸長後，下顎線會有鬆垮、嘴邊肉下垂的狀況，再生針的高黏彈性提供足夠支撐力，彌補萎縮的骨架，能使輪廓看起來更加緊緻。第三個則是很多人會忽略的太陽穴，太陽穴凹陷容易讓人看起來有距離感，許多患者在施打再生針以後，輪廓線流暢有精神，也意外提升異性、長輩緣！」此外，常見的法令紋也很適合透過施打再生針，填補凹陷及再生彈性的效果。

▲Radiesse再生針是新一代再生型膠原蛋白增生劑。（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

「特別在輕熟女以及媽媽族群中，我們更注重填充效果的自然度與穩定性，不希望她們一眼就被看出『做了什麼』，而是要讓親友感覺到她們變年輕、有氣色，但又說不上哪裡改變了，這才是我們希望帶給患者的變化。」不過黃天儀醫師也提醒，像是鼻子與眼周這些活動度較高、皮膚結構較薄的位置，就不建議施打Radiesse再生針，應改用其他專門的產品進行調整，才能確保效果與安全性兼顧。

從三庭五眼到藝術面雕，醫師解密「高級臉」的設計邏輯

對於許多追求高級臉的消費者來說，如何兼顧立體度、自然感與整體美感，是選擇療程時的重點。黃天儀醫師分享，彤顏診所長期以來堅持的透過整體的「藝術面雕」與「黃金比例」替每一位求美者量身打造客製化方案，而非單純哪裡凹陷補哪裡。

「每個人的臉型不同，有些人額頭與下巴偏短、有些人中庭鼻樑上過長，我都會以『三庭五眼』的黃金比例打造客製化療程。」黃天儀醫師也補充，「再生針是我日常療程的好幫手，搭配不同濃度比例，解決不同的老化問題，客製化自然持久的美感。

療效與安全並重，選擇診所與醫師同等重要

「我們常說，每張臉都是畫布，再生針已經有許多臨床研究佐證其安全性，但注注射不是機械操作，還包含人為因素，對注射技術與美感考驗。」黃天儀醫師強調，選擇有經驗、重視美感與溝通的醫師非常關鍵，也提醒消費者在療程前，應主動要求診所出示Radiesse再生針原廠授權與防偽標章，確保產品安全與施打品質無虞。

趁著母親節這個充滿感謝與呵護的時刻，讓媽媽不再只是照顧別人，而是也能好好善待自己的角色！透過Radiesse再生針的雙效科技，加上光澤診所醫師團隊的美感規劃，一次完成輪廓拉提、彈力重建與膚況升級等療程，讓媽媽變年輕的同時，更多了一份自然、自信與從容靜好。

黃天儀醫師簡歷：

台灣微整醫學會專科醫師

中華民國雷射醫學會會員

台灣亞太美容醫學會會員

中華民國雷射光電醫學會會員

台灣光電及醫用雷射學會會員

再生針原廠認證醫師

再生針專業認證課程合格