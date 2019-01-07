獨／糗！病主法上路首個上班日　民眾想諮商醫院卻「莫宰羊」

▲病人自主權利法可讓民眾簽署預立醫療決定。（圖／記者洪巧藍攝）

記者嚴云岑、趙于婷／台北報導

亞洲第一部《病人自主權利法》1月6日正式上路，衛福部同時公佈首波執行的77家醫療院所。今（7）日卻有民眾反映，打電話到指定醫院詢問，對方卻告知「未接獲這個消息」，要他到其他醫院詢問。衛福部醫事司司長石崇良表示，列在首波名單上的醫院都是經衛生局提報，「照理來說今天就應該提供諮商」，會再請衛生局進行輔導。

《病人自主權利法》立法目的是希望改變患者臨終時因勉強維生、灌食反遭遇痛苦的困境，依據法律規定，民眾經諮商程序後可先「預立醫療決定」（AD），當疾病符合末期、不可逆昏迷、植物人、極重度失智等特定條件，得以拒絕維持生命治療與人工流體餵養，達成尊嚴善終，為病人人權一大進步。

不過，有民眾上午打電話到台北市醫學中心詢問，如果要簽訂「預立醫療決定」應該掛哪個門診？轉了2次電話後接線人員與帶抱歉告知，「目前尚未接獲這個消息」，建議到台北市聯合醫院詢問，讓他大感不解。另有民眾打到新北市醫學中心詢問，對方也表示尚未開設特別門診。

▲病主法上路民眾以為可以開始諮商，實際情況卻是很多醫院都還在準備中。（圖／示意圖／取自pixabay）

記者隨機致電11家衛福部公告的首波上路醫院總機進行實測，萬芳醫院轉給社工室代為回答，表示特別門診2月才會上路；國泰醫院則轉了2次電話，最後表示還沒有接獲消息；亞東醫院也是轉了2次電話，相關人員表示會由醫院陸續辦講座，特別門診預計4月開辦；新光醫院則說，目前還沒有特別門診開設，但表示可到地下3樓社福課做諮詢和簽署；三軍總醫院也表示要轉護理諮詢台回答。

台北市以外的醫院，卻有不少醫院做好準備。林口長庚爲去年試辦醫院，在網路上已可掛「預立醫療照護諮商門診」，社工室表示，開診時間為每月第二、四周週二下午，可打電話進行預約。中國附醫也表示，民眾可到櫃檯拿單子，再由專人引導到特別門診，最後更幫忙轉接到安寧病房社工室，對方表示特別門診將於1/23日開診，可留電話幫忙預約。部立桃園醫院也回應，可先到醫院網頁病主法專區做問卷，之後會有專人預約聯繫。

▲醫事司司長石崇良表示，針對病主法上路醫院還沒跟上，會請衛生局加強輔導。（圖／資料照／記者洪巧藍攝）

另也有一些偏鄉醫院，對病主法一無所知。台東馬偕要求5分鐘後再打來，需確定可以到醫院哪裡做諮詢；馬祖縣連江縣立醫院也表示，尚未接獲通知。

病主法上路醫院配套卻沒到位，讓不少民眾質疑，「政府真的準備好了嗎？」對此，衛福部醫事司司長石崇良表示，公告的77家醫院都是經衛生局提報，「照理說今天就該開始提供諮商服務」，會請衛生局加強輔導。

北市衛生局醫事科科長何淑安則表示，台北市預計有10家醫院開診，目前僅北市聯醫正式接受諮詢，截至今日下午已有47組、80人接受預約，其他醫院因門診人員須接受專門訓練，診間也要做設計規劃，衛生局已在加速輔導，希望這個月都可以上線。