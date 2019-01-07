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北市公費流感疫苗快打完？　疾管署：這「5縣市」更危急

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▲公費流感疫苗示意圖。（圖／疾管署提供）

▲公費流感疫苗示意圖。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

公費流感疫苗供應已到最後時節，台北市衛生局率先發警報，表示成人型剩5千劑、幼兒型剩500餘劑，已集中到12個區管理。疾管署表示，目前全國疫苗還剩13萬餘劑，未來一兩週會陸續用罄，但月底還會有13萬劑流感疫苗補入，因今年流感高峰期延遲，就算1月底才打，對於春節後的疫情，還是有保護效果。

疾管署副署長羅一鈞表示，目前台北市成人劑型已用96%、幼兒劑型已用86%，與其他縣市相比差異不大，新竹市、苗栗縣、連江縣的成人劑型也約剩不到4%，彰化縣、南投縣的幼兒劑型也只剩11%可用。

雖然流感疫苗將在近2週打完，但月底仍有一批賽諾菲換貨疫苗補進，有望短暫遏止台灣疫苗荒。羅一鈞表示，預計補進的13萬劑中，有9萬多劑為3價成人劑型，餘下3萬多劑則為4價成人與幼兒劑型，屆時會依各縣市比例分配。

羅一鈞表示，流感將於這週進入流行期，但因最近處於H3N2與H1N1病毒交替期，流感春節發威後，高峰不會太高，流行期間卻會延長，預計持續到2月下旬或3月上旬，若1月底施打疫苗的話，還是具有保護力，近日若想接種的民眾，也可在施打前先致電衛生單位詢問，或者撥打1922防疫專線查詢可接種醫療院所，以免撲空。

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關鍵字： 流感健康 公費流感疫苗 疾管署
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