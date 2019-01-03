胃食道逆流戒咖啡　沒用！他2年後復發還「爆肥15公斤」

▲胃食道逆流戒咖啡沒用！他2年後復發還「爆肥15公斤」。（圖／示意圖／取自pakutaso）

記者嚴云岑／台北報導

一名30多歲的工程師林先生，2年火燒心就醫確診胃食道逆流，還為此戒掉咖啡與糖飲，但最近1個月又出現火燒心症狀，連夜間睡眠也受到影響，進而到醫院接受胃鏡檢查，結果發現胃食道逆流造成的食道發炎，不僅症狀加重，身高176公分的他，體重還從75公斤暴肥到90公斤。

書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初表示，胃食道逆流是現代常見的疾病，是因為食道黏膜受到逆流而上的胃酸侵蝕而導致的。典型的症狀是火燒心、嘔酸水，吞嚥時有異物感也可能是胃食道逆流的症狀。胃食道逆流如果長期不理會，可能提高罹患食道癌的風險。

「快速進食，或習慣吃完就躺睡，小心容易罹患胃食道逆流！」康本初提到，抽菸、喝酒、喝咖啡、吃甜食、快速進食、吃過飽、經常吃宵夜接著就寢等都是胃食道逆流的高危險群。造成胃酸逆流而上的原因還有很多，穿太緊身的衣物、懷孕等等都可能造成胃食道逆流。

▲書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

為何肥胖容易引發胃食道逆流？康本初說明，體重過重或肥胖會使得腹腔壓力增加，讓胃的排空受到阻礙，因此曾患過胃食道逆流者，體重增加也可能造成胃食道逆流復發，肥胖者罹患風險也比常人高出2倍之多。

歲末尾牙聚餐多，康本初提醒，胃食道逆流的治療方式以藥物為主，但患者的生活型態也要特別檢視，如果體重過重者要適度減重，戒菸、酒，避免快速進食，不要吃過飽，用餐後間隔2-3小時再躺下，少吃甜食、酸辣等刺激性食物等才是保身之道。