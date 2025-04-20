衝日本注意！　返台傳染20人「差點團滅」

▲適逢櫻花季，世界各地旅客都湧進日本觀光，專家提醒慎防各種傳染病菌，以免開心出遊、卻染病回家。（圖／資料照／CTWANT提供）

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疫情解封，全球近年掀起旅遊熱，但隨著免疫負債效應作祟，再加上人潮洶湧，各種病毒、細菌隨之炸裂，其中不少旅客喜愛的日本，更因此成為「重災區」，從年初的流感、新冠，到最近的諾羅病毒、麻疹、百日咳，而性接觸傳染的梅毒、M痘也頗為猖獗。

近日有網友分享同事赴日感染流感，回台後僅2天就傳染近20人，「辦公室幾乎被團滅！」其他如越南、泰國、南韓也都各自有盛行的傳染疾病，多位專家告訴CTWANT，出國前一定先接種疫苗，旅遊時則要注意個人衛生，才能健康返家。

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受到疫情解封、日幣貶值影響，日本成為全球旅客心中的首選，根據日本觀光局最新公布數據顯示，2024年旅日人數達到3677萬9976人次，比起2023年整整增加1.4倍，已經超出新冠疫情前訪日人數，創下新高紀錄。

其中來自南韓的訪日旅客881萬人次居冠；其次是中國旅客698萬人次；第三是台灣旅客604萬人次，相較於2023年420萬人，台灣訪日人數成長43.8%，足見台灣人對日本旅遊的狂熱。

同樣創下歷史紀錄的，還有日本各種疾病，包括2025年初的「流感26年來最嚴重」、持續飆升的「諾羅10年新高」與「梅毒50年一遇」、以及近來爆發的百日咳、麻疹，由於適逢櫻花季，國人更要當心旅遊時感染病菌。

藝人大S年初在日本因流感重症不幸病逝，引發大眾震驚，知名旅遊部落客林氏璧（前台大感染科醫師孔祥琪）表示，目前日本的流感已過高峰期，但若要赴日遊玩，建議最好還是要接種流感疫苗。

一位網友近日就在Threads分享，同事去日本出差，結果感染A型流感回來，不到2天，原本30人的辦公室剩不到10人上班，其他都被傳染中鏢，網友苦笑道「這是什麼團滅遊戲嗎？」

而諾羅病毒則是從年初至今仍燒不停，2月時在岐阜縣一家便當店爆發集體食物中毒，多達300人出現上吐下瀉症狀，更造成1名40多歲男性身亡；3月初鳥取縣一家和菓子老舖的草莓大福中驗出諾羅病毒，受害者也達近百名之多。

▲網友近日於社群媒體上分享，同事赴日出差感染A流，回台上班後一口氣傳染給20位同事，紛紛就醫掛病號。（圖／資料照／CTWANT提供）

營養師程涵宇表示，諾羅病毒傳染力驚人，少量病毒就能讓人中招，最常見的感染途徑是吃進受污染的食物，尤其是生食，其中「貝類海鮮」是諾羅病毒的高風險食物，建議一定要煮熟再吃。林氏璧則提醒，在日本吃水果時也要洗乾淨，同時以肥皂清潔雙手，才能避免吃下病毒。

程涵宇提醒，沙拉、三明治、冰品也是高風險食物，赴日旅遊時難免都會吃到這些食物，較好的預防之道就是慎選餐廳與外食地點，盡量選擇乾淨衛生的餐飲場所，同時如廁後、進食前、準備食物前都要記得勤洗手。

另外，梅毒、M痘等性接觸傳染的疾病，近日仍持續在日本蔓延。根據疾管署資料，日本於2012年前梅毒病例數低於900例，但2022年病例數首次突破萬例，20224年甚至高達1萬4663例，創下歷史新高。日本也被疾管署列為M痘疫情第一級注意國家。

台大公衛學院流行病學及預防醫學研究所教授陳秀熙表示，疫情後的免疫負債問題日益嚴重，而日本的各項疫苗接種率皆偏低，再加上日本觀光業在疫情後迅速復甦，外來人口激增，使得傳染病的傳播風險上升，因此導致多種疾病爆發。

陳秀熙建議，民眾出國旅行前最好先接種疫苗，例如流感、新冠、梅毒、M痘都有疫苗可打，同時應保持良好的個人衛生習慣，就能避免把病菌帶回家。

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