網紅分析不吃早餐好處　專家不認同：啟動新陳代謝很重要

▲早餐。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

近期一段來自TikTok的影片在網路上引發激烈討論，內容主要是針對「間歇性斷食」的生理影響進行說明。創作者Wintertok7於20日在TikTok上傳影片說明，當一個人選擇在晚間8點停止進食並跳過早餐時，會在生理上引發一連串變化。在斷食4小時後，血糖恢復正常，至凌晨時分身體開始進入「修復」階段。到了清晨6點，消化系統已完全重置，若此時不進食，則會開始進入脂肪燃燒狀態。

《unilad》報導指出，根據Wintertok7的說法，到了早上8點，身體的脂肪代謝啟動，生長激素（HGH）也會上升；10點時脂肪燃燒更為明顯，若配合運動，身體甚至會以脂肪作為能量來源。

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Wintertok7建議若在中午12點，也就是斷食後約16小時進食，應選擇高蛋白、高脂肪與高纖維的餐點，藉此避免血糖飆升與胰島素分泌，有助於持續燃脂。

儘管該說法強調斷食對身體代謝的潛在好處，但健康網站《Healthline》也強調，間歇性斷食確實在某些情況下對健康有幫助，但同時也有不少專家對此方式持保留態度。整體健康專家Nicci Roscoe就警告，無論生活多忙碌，吃早餐仍極為重要，因為它能啟動新陳代謝並控制過度進食。

Roscoe進一步指出，早餐並不需要過度複雜，重點在於提供適量蛋白質並減少糖分與咖啡因攝取，她也認同，應避免攝取含糖飲料或刺激性過高的飲品。此外，Roscoe強調進食時應該保持對食物的專注，避免邊看電視邊進食、或在無意識狀態下吃東西，這類「分心式飲食」反而容易導致暴飲暴食。

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