國光生技還原「實驗室鼠亂」始末　強調無關疫苗生產、無污染疑慮

▲國光生技發生實驗動物老鼠臨時安置問題。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者洪巧藍／台北報導

國光生技被爆料廠內有百隻老鼠在研發疫苗的實驗室亂竄，國光生技發言人潘飛今（23）日上午出面回應事件，直言當天是因為強烈颱風凱米來襲停班課兩天，導致無法按照原計劃把實驗動物立即運送至位於南投的專用動物房。另也強調安置地點屬於研發實驗室，與生產製造產品場所嚴格區隔，產品不會受到污染。



週刊報導指出，國光生技內部吹哨者爆料，指去年7月底、變色疫苗事件發生前2個多月，台中潭子廠區曾經爆發嚴重汙染事件。有同事在研發部實驗室發現實驗桌有12籠、120隻白老鼠在半開放的塑膠籠中不停躁動繞圈，角落堆了4個廠商用來裝白老鼠的紙箱，箱子被鼠尿浸濕、變色發臭，箱內還有難以計數的黑色鼠屎。

潘飛回應，此事件發生於去年7月24-26日。當時強烈颱風凱米來襲，台中地區臨時宣佈停止上班上課二天，導致無法按原計畫將實驗動物立即運送至位於南投的專用動物房，所以採取臨時應變措施，將該批動物短暫安置，在緊急情況解除後立即運送安置到動物房，且所有實驗動物最後並未用於疫苗相關的實驗中。

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國光生技聲明指出，當時短暫安置地點所屬的研發實驗室，其功能與用途主要為早期藥物探索與開發研究，和藥品生產製造及品質管制（QC）作業場所不同，非屬藥品優良製造作業規範（GMP） 所規範範圍。

潘飛強調，國光生技生產與研發有區隔，甚至於人流管理都很嚴格，所以研發相關的東西不可能來到生產區域，意即產品不會因此受到污染。至於去年疫苗污染事件，潘飛強調是單一事件，也不影響品質，重點是和實驗動物事件完全是兩件事。

▲國光生技潘飛副總經理/法務長兼發言人說明實驗動物事件。（圖／國光生技提供）

國光生技強調，事件後已再次檢視相關緊急應變計畫與執行流程，並已納入此次經驗進行強化，以確保未來應對類似突發狀況更為周全。

至於為何實驗動物出現於大樓入口處？國光生技表示，起因是負責運送該批實驗動物的供應商，未能遵守雙方事先約定之送達時間，於清晨六點半將動物逕自暫置於研發大樓一樓入口處後離去。公司同仁於上午7點上班發現此情況，已於第一時間立即依循內部標準作業程序，將動物檢查確認無虞後，安全移至符合規範的動物房內妥善安置。

國光生技已針對此事與供應商溝通檢討，並要求其確保未來不再發生類似情事，同時完成內部動物接收流程的檢討，並強化與供應商的溝通協調及到貨確認機制，增設非預期時段送達的緊急處理流程，以杜絕管理疏漏。

另針對職場爭議案，國光生技強調，公司依法立即採取隔離措施，啟動調查並主動通報勞工局，另外，員工至勞工局申訴案，3月28日台中市勞工局到廠進行勞工身心健康保護專案檢查，4月15日回函無重大缺失，公司僅需依「執行職務遭受不法侵害預防指引第四版」修改SOP即可。

國光生技坦言，經內部調查與審視，確認上述實驗動物事件，在作業程序上存在可進一步完善之處，相關部門已依品質管理系統啟動現場實地查核，並要求研發相關人員接受重新訓練，針對未遵守實驗動物相關SOP處理流程，要求限期完成改善措施。