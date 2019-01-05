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露營食材放太久怕烙賽？　食藥署「保鮮2招」教你安全吃

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▲露營,野炊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲露營食材放太久怕烙賽？食藥署「保鮮2招」教你安全吃。（圖／取自pixabay）

生活中心／綜合報導

2019年第一個週末即將來臨，許多民眾都會把握難得的好天氣外出露營，但各種食材從家中帶到營地在煮成晚餐，中間至少間隔4小時，甚至1天以上，若保存不慎，恐把微生物吃下肚造成腹瀉。為此，食藥署祭出2撇步，教導民眾露營也能健康吃。

食藥署在《食藥好文網》提到，食材若要保鮮，維持低溫很重要，一般「露客」都會準備小冰箱、冰桶或保溫袋存放食材，其中又以攜帶插電式小冰箱最安全，但若僅用一個格熱帶或冰桶，保冰程度有限，此時就不建議攜帶生鮮食材，且最好多放一些保冷劑維持低溫。

此外，冰桶或冰箱內的生食與熟食一定要分開存放，因為生食可能含有微生物或寄生蟲，如果將熟食與生食共同存放，可能會遭受污染，若是袋裝，則一定要將袋口確實密封，或者分別放在不同的密封桶中。容易出水的食材放底層，乾鬆的食材則放在最上層，冰桶或冰箱也應置放於陰涼處，儘量減少打開次數。

最後，食藥署提醒，野炊時，砧板、刀具也應區分生、熟食專用，避免交叉污染；所有食材皆應充分加熱，品中心溫度至少須超過70℃，微生物才容易被消滅。食物烹調完成之後，應儘速食用完畢，以免細菌孳生造成食品中毒，導致嘔吐或腹瀉等症狀。

關鍵字： 食安健康 食藥署 食藥好文網 露營 野炊
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