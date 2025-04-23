藥師抗議放寬中藥販售　邱泰源：思考要更宏觀

▲藥師公會到衛福部抗議違法放寬中藥販售資格。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部日前公告相關規定解釋，中藥從業人員符合一定標準可以販賣中藥材，藥師公會對此感到不滿，昨日在衛福部正門快閃抗議。對此，衛福部部長邱泰源表示，中醫藥是台灣很重要的資產，所以思考要更宏觀，讓中醫藥有更多人才。

傳統中藥產業逐漸式微，衛福部在民國108年公告藥事法103條解釋令，有條件讓一定時間內實際從事中藥販賣業務者，可繼續經營中藥房。而衛福部3月18日發布的衛部中字第1141860113號令，新增核釋藥事法第103條第2項後落日條款「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務」規定。

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不過藥師公會質疑，衛福部的政策彷彿允許「修幾門課就能賣藥」，既不需通過藥師國考，也無需接受完整專業訓練，專業門檻蕩然無存，這不只是執業權的剝奪，更是對全民健康的嚴重威脅。

邱泰源指出，儘管在108年公告解釋令，希望原來在做中藥商的後代可以做，但近年中藥商比例還是持續降低，但中醫藥是台灣很重要的資產，也是國人很依賴的，這部分連結社會、文化跟飲食，所以思考要更宏觀。

邱泰源強調，拉進專業人員來幫忙，對中醫藥發展非常有意義，希望各界能坐下來，站在國家發展、人民健康立場來討論，讓中醫藥有更多人才，在台灣可以種植製造，這會是國家未來重要的方向。