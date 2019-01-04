人工電子眼少這片「人體組織」　結膜易磨損釀細菌感染

▲林口長庚眼科部視網膜科主任黃奕修（右一）與電子眼團隊廖依琳醫師、劉真吟醫師合影。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

「他們最後剩下光的感覺，世界只剩黑與白。」台灣約有2000至8000人罹患色素性視網膜失養症，病患最初會出現夜盲與視野萎縮，後因視網膜嚴重受損終至全盲，只能將希望寄託在人工電子眼上。不過，電子眼終究是外來物，植入後容易造成眼睛磨損，林口長庚為此開發了新技術，只要取下一小片組織「包覆」，就能增加使用年限。

林口長庚眼科部眼整形外科主治醫師廖依琳表示，用來包覆電子眼的人體組織為「顳肌筋膜」，位置大概落於大陽穴處，「你在咬東西時，會感覺太陽穴在跳，那個地方就是了。」由於顳肌筋膜覆蓋面積大，且延展性高，只需在植入電子眼的眼睛同側取下2X2平方公分就足夠，也可以避免結膜受異物磨損破皮。

▲黃奕修主任指出人工電子眼電極裝設位置。（圖／記者嚴云岑攝）

林口長庚眼科部視網膜科主任、電子眼團隊召集人黃奕修表示，電子眼是在眼睛外面裝天線、並在視神經內貼刺激點，利用類似悠遊卡無線原理，把天線接收到的訊息投射進視神經中，經由神經傳導到大腦。

由於電子眼是裝在眼白與結膜間的透明膜中，電子眼會隨著眼球轉動磨損結痂，若未裝筋膜，電子眼很容易穿透表層，引發細菌感染，國外在施術前多用「豬心膜」包覆，但因食藥署規定不得使用外來物移植，醫療團隊只能從病人身上切取部分組織，醫療團隊在討論後，發現顳顎筋膜最適合，取下部分組織也不會影響咬合，因此沿用至今，目前僅台、法兩國使用該技術。

黃奕修表示，全盲的色素性視網膜失養症患者植入電子眼後，「頭轉向哪裏，大腦就能看到相應位置的影像。」約96%的患者可看見正方形、圓形、三角形等物體；約60%患者可見10公尺以外的物體，並可朝目標物行走及執行動作。

▲人工電子眼資料照。（圖／長庚醫院提供）

黃奕修提到，剛出生的嬰兒視力只有0.01，需透過探索學習建立視覺經驗，全盲患者裝上電子眼後，就如同新生嬰兒，需逐步學習辨識物體、文字，林口長庚2017年至今已完成7例電子眼手術。

第一位接受使手術的42歲的患者，經過6個月、20次復健後，最佳視力接近0.05，與世界最佳手術成果相同，現已可自行搭乘大眾交通工具，轉乘捷運公車從桃園到台北就業。

▼今年32歲的左先生裝上人工電子眼後終於可以搭著媽媽的間外出活動。（圖／記者嚴云岑攝）