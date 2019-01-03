影／泡棉子彈近距離爆擊　13歲國中生「眼睛破洞」成外傷型白內障

記者嚴云岑／高雄報導

一名13歲的國中生日前到同學家玩時，意外遭泡棉子彈玩具槍（Nerf Gun）打中眼睛，當下又腫又痛，還有視力模糊等症狀，媽媽不放心帶往醫院檢查，散瞳果然發現水晶體破裂，雖然暫時給予預防白內障藥水治療，但仍無法抑制水晶體結痂，未來幾年恐需植入人工水晶體才能恢復視力。

收治患者的高雄長庚眼科主任吳佩昌表示，許多人都以為白內障是老人專利，但若打球或玩玩具時不小心被擊中眼睛，也可能造成外傷性白內障，破裂處就算癒合，也會導致水晶體白化，若視力下降到0.2以下，可能就需做水晶體摘除手術。

▲泡棉子彈近距離爆擊，13歲國中生「眼睛破洞」成外傷型白內障。（圖／高雄長庚提供）

吳佩傷表示，該名國中生受傷的位置是在中央偏旁邊一點，目前視力只從0.5掉到0.4，尚無太大影響，已給予抗發炎藥水與預防白內障藥水持續追蹤，如果視力繼續下降，或引起青光眼、白內障等症狀，就需接受手術。

吳佩昌提到，現在白內障手術成功率約95~98%，但仍有一定風險，包括術後視網膜病變風險增4倍、有千分之一至二機率感染，一旦感染就有一半機會失明。不過，當白內障症狀嚴重到影響生活或學習，仍建議透過手術治療。

▲泡棉子彈玩具槍（Nerf Gun）。（圖／高雄長庚提供）

至於為何泡棉子彈會對眼睛造成如此大的傷害？吳佩昌解釋，Nerf Gun的子彈雖然是軟性塑膠，但近距離射擊加上速度快，能量震波直接傳遞到水晶體，才會讓水晶體前囊破了一個0.3X0.15公分的洞。

吳佩昌說，過去急診也常見打網球、羽球造成水晶體破裂的案例，羽球雖輕，但因瞬間速度快，殺傷力比網球還大，建議從事羽球、壁球、網球等運動時可配戴護目鏡保護眼睛。