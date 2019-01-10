冬季暖身茶　防風寒助安眠

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撰文／高毓霠

時序來到了冬至，是每年黑夜最長的一天。依照中醫太極圖的觀念來看，冬至的陰氣為二十四節氣中最重的，當過了這一天後，大自然便會「陽升陰降」，但仍舊處於「弱陽」的狀態，應該要注意保暖，多曬太陽，來增加陽氣的提升。

中國醫藥大學附設醫院中醫主治醫師張家禎提供大家兩款養生茶品，簡單的沖煮茶飲，即能在冷冷的12月暖心暖胃。針對氣虛、氣血不順的人，或是容易感冒、上呼吸道感染、過敏性鼻炎者，來杯玉屏風散茶可協助我們增加免疫系統，預防感冒；而酸棗仁枸杞安眠茶，則具有滋肝補腎、明目安神作用，睡前溫服能暖身助睡。

玉屏風散茶

材料︰防風2錢、黃耆1錢、白术4錢、紅棗適量、水1500CC

步驟︰

1. 將藥材洗淨後，放入中藥包中綁好。

2. 煮滾水，將中藥包放入，煮15分鐘左右即可。

酸棗仁枸杞安眠茶

材料：枸杞5g、酸棗仁3g、甘草3g、浮小麥9g、紅棗3g、水1500CC

步驟：

1. 將藥材洗淨後，泡水3分鐘軟化備用。

2. 煮一鍋500CC熱水，水滾後加入藥材。

3.煮15分鐘左右起鍋，即可飲用。



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冬至養生：保暖顧腎、滋陰補陽