睡前泡泡腳、搓搓背，暖身提元氣

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說到冬季，冷颼颼的天氣總是帶給我們許多生活上的困擾，像是冷風吹得鼻水直流、寒風刺骨，甚至是怎麼樣都暖不起來的雙手和雙腳，種種現象和症狀，總是使人冷到難以入睡。

我們該如何從日常生活中保健，徹底保暖呢？

注意足部的保暖



中國醫藥大學附設醫院中醫主治醫師張家禎表示，足部是離心臟最遠的地方，血液容易因為寒冷的緣故而供給不足，所以要特別注意保暖，才不會因為冰冷的感覺，使得夜間無法入眠。

有這樣問題的人，張家禎醫師建議可以在睡前先穿著襪子，要睡覺的時候再脫下來，記得襪子不要太緊，以免影響血液循環；如果還是無法改善，且腳上沒有傷口的人，可另外利用生薑、吳茱萸、桂枝各取9公克煮成汁，待水溫降到40度以下後再浸泡雙腳，且一邊按摩三陰交、太衝等穴道，能有效幫助足部經絡的氣血循環。不過，若本身有糖尿病或其他慢性病引起的末梢血液循環較差者，浸泡時便要特別留意水溫，不宜過高。

腹部、背部也要留意



張家禎醫師補充，在冬天陽光溫煦的時候，多讓背部曬曬太陽，可增加陽氣，或者在洗澡的時候，用溫熱的毛巾搓搓背，藉由毛巾摩擦的熱度，來疏通經絡、也有助於陽氣的提升。

另外，天寒時，在下腹部丹田的位置，大約量肚臍下方2到4個指頭間，可以放著暖暖包讓腹部保暖，身體會比較能耐寒。此外，像只要吃冰冷食物就容易腹瀉者，也可以將睡前泡腳所煮的薑片，趁著微溫的時候，敷在腹部氣海、關元等穴位，協助溫暖腹部的經絡。

有些人在冬天容易有偏頭痛的問題，張家禎醫師說明，除了可用中藥來調理體質，頸部和頭部的保暖亦要多加留意，出門的時候記得攜帶圍巾、帽子。而頭部的經絡很密集，可利用剛睡醒時，雙手搓熱，由前額開始，指腹旋轉按摩至頭頂正中，再往後至頸項，再由正中旋轉按摩至兩側，預防頭痛發生。





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