你腦霧了嗎？讓大腦原力覺醒！

彙整編輯／Jennifer

圖片來源／shutterstock、三采文化

作 者／鄭淳予

書 名／《健忘失神腦當機，你腦霧了嗎？：腦科醫師教你33個關鍵自救，提升專注、記憶、思考三大腦原力，大腦重置、預防失智》／三采文化



在《星際大戰》系列電影中，「原力」貫穿整部電影，它是這樣被描述的：「原力──是給予絕地武士的力量，是所有生物共同創造出來的一種能量場，圍繞在我們的身邊，並且滲透到我們體內。」電影中的主角時常利用原力給予他們各種能力來應付難關。

腦霧：「大腦三原力」的失調現象

「大腦三原力」——好的專注力、記憶力和思考理解力，是我們腦神經系統健康運作下，自然會產生的三種扎實基本能力，能夠幫助我們進行感知、覺察、推理、判斷和決策，是我們想要平順生活，和追求任何夢想的一切根本和基石。（圖一）

大家可以和我一起想像一個情境——迷霧的大腦森林，當我們走入一個濃霧瀰漫的森林，這時我們看不見前方的路，回頭也望不著我們是從哪個地方來的，這種失去定向感的狀態會讓我們處在混沌之中，搞不清接下來該往哪裡去，就算我們試圖集中精神，使盡全力，但由於身處在濃霧之中，也只是心有餘而力不足了。

腦霧現象（Brain Fog），Brain指的是我們的「腦」，Fog就是「濃霧」的意思，是「大腦三原力」產生失調、退化的症狀表現。

圖一 大腦三原力(圖片提供／三采文化)

如果這樣子的濃霧，是發生在我們的大腦之中，大家可以想像，我們的大腦和心智狀態，便會處於混沌昏沉之中，整天失神又健忘的，就像我們形容一個人突然「斷片」一樣，我們會想不起來剛剛說過的話？或是一下子記不起來原本到房間要拿什麼東西？忘記打開網頁要查什麼？這通電話原本要說的是什麼？工作和生活效率變得很差，整天處在腦當機中，腦袋總感覺昏昏沉沉的。

失神又健忘？你也腦霧了嗎？

腦霧， 是「大腦三原力」 失調的綜合型症狀表現。所謂症狀（Symptoms）指的是——當我們的生理或心理系統失調之後，身心所產生的各種異常表現。「綜合型」症狀，指的是腦霧現象不只會有單一異常表現，它可能會合併許多面向的失調，譬如專注、記憶、思考理解力這三種面向的失調，各個表現出來的問題會不盡相同，卻時常合併，共同地發生。

出現腦霧現象時，多半會失去原有專注力，工作和生活無法集中精神，三十分鐘可以完成的事，現在一小時可能也做得事倍功半；記憶力開始下降，生活上的事，轉頭之後立馬忘記就算了，連重要的事，也開始丟三落四；思考理解力也會接著失準，該和哪家廠商合作？客戶的要求該不該退讓？小孩該上哪個才藝班？就算每天早上睡醒，還是身心昏沉疲勞，整天提不起勁，腦子總是不清爽，時常重重昏昏的。

腦霧病人曾這樣形容自己：「就像車子打到空檔，怎麼使盡力氣狂踩油門，腦袋就是動不了，好像腦子裡有什麼零件壞掉了！」

圖二 腦霧的6大核心症狀（圖片提供／三采文化）

時間一久，許多合併的問題就會一一浮現，譬如頭昏或走路不穩，或是一靜下來，就聽到耳朵裡甚至是腦中開始出現奇奇怪怪的聲音，或是高頻的「唧唧」鳴叫聲，也或是「轟隆、轟隆」的血流心跳聲；老是覺得一顆頭二個重，脹痛得好像缺氧，還是血液流不通，時常頭重腳輕、眼花花視茫茫，這些都是腦霧可能會發生的異常症狀！（圖二）

腦霧的6大核心症狀：失調的大腦三原力

1. 失神→專注力渙散：平時拿手熟練的事，需要花更多時間去完成，常常無法集中精神做該做的事。

2. 健忘→記憶力下降：別人交代的事，丟三落四，常常找不到經常需要使用的東西（手機、錢包、鑰匙…）。

3. 遲鈍→思考理解力退化：和別人溝通時，無法精準表達，也無法順利理解他人，思緒緩慢、混沌，要做決定時，覺得困難。

4. 倦怠→身心昏沉疲勞：覺得身體疲勞，怎麼睡都睡不飽，日常生活變得提不起勁，興致缺缺。

5.覺得身體不舒服，包含任何一項：頭痛、頭暈、視力模糊、耳鳴、腦鳴、頭脹，或頭重腳輕。

6.因為上述所提到的問題，已經造成您在工作上，或日常生活中，或和他人相處時的困擾。



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