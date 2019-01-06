皮膚乾癬竟會導致關節炎？中醫揭「4大關鍵」：看你痛多久



▲乾癬是慢性反覆發作的疾病，並不會傳染。（圖／台灣乾癬協會提供）



文／杏儒中醫診所院長蔡易昌

皮膚紅疹，幾年後卻發現是乾癬性關節炎

有位年約30多歲的初診患者，一坐好立刻把她過肩的長髮盤起來，緩緩地說「蔡醫師！我好幾年前就發現背後有片狀的紅疹，時好時壞的，當時也沒有特別理它，一直到了這幾個月，手腳的關節出現腫痛的情形，去大醫院檢查才知道是乾癬性關節炎，而背後的那個皮膚紅疹，就是乾癬的皮膚病兆。」

她把一疊的檢查報告拿給我看，又說「醫師開給我非類固醇抗發炎藥、止痛藥、類固醇，但是吃了之後反而身體很不舒服，想換藥但是有因為有考慮懷孕，所以有些藥不能用，而生物製劑又還沒嚴重到符合健保規定，所以，不知道該怎麼辦？」

1.首先，我們要先知道什麼是乾癬？

「乾癬」，也就是一般俗稱的牛皮癬，也被稱為銀屑病，是一種與基因遺傳有關的自體免疫疾病，它主要是慢性反覆發作的皮膚疾病，一般會呈現皮膚紅斑、及脫屑，分別代表血管及表皮被侵犯後的變化，而這些皮膚的變化是不會傳染的。

而「乾癬性關節炎」就是一種跟「乾癬」相關的發炎性關節炎，臨床上大約有30％左右的乾癬患者會出現乾癬性關節炎，多數乾癬性關節炎以皮膚為最先出現的症狀，平均10年後才產生關節炎。

而且隨著患病時間增加，乾癬患者罹患關節炎的比例是逐漸升高的，尤其是已經出現頭皮病變及指甲病變者更是容易合併關節炎。



▲隨著乾癬患病時間增加，罹患關節炎的比例也會變高。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



2.乾癬性關節炎會有什麼症狀呢？

有超過2周的關節疼痛及僵硬的感覺，關節有明顯紅熱腫痛，活動關節角度受限，關節疼痛及僵硬症狀在早晨最明顯，會持續超過30～60分鐘後，關節才會比較鬆，身體容易感到疲倦，持續的下背痛超過3個月，手或腳指甲有萎縮變形。

3.關於乾癬性關節炎的治療

乾癬性關節炎的治療，會以乾癬為優先，因為乾癬患者除了出現關節炎的機率比一般人高6～10倍，另外也會出現代謝症候群如肥胖、脂肪肝、高血壓、高血脂、心血管疾病、糖尿病、高尿酸症、骨質疏鬆等問題。

常用的藥物像是非類固醇抗發炎藥（NSAID）、止痛藥、類固醇、抗癌藥、免疫抑制劑、疾病修飾抗風濕藥（DMARD）、以及更新的生物製劑，這些藥物各有優缺點，也各有使用上的限制，有的人因為效果不佳而持續惡化，有的人因為有考慮懷孕而不能使用某些藥物，也有不少人因為不符合健保規定而無法使用生物製劑。



▲乾癬患者也會出現心血管疾病、糖尿病以及脂肪肝等問題。



4.中醫對於乾癬性關節炎的治療

中醫認為乾癬性關節炎主要是「血熱風燥」及「血虛風燥」所造成，所以治療上多以滋陰養血潤燥及清熱解毒並用，再加上每個人體質不同加以不同調理，不但可以讓免疫失調的狀況逐漸穩定，也不會有西藥的副作用，治療效果穩定較不易復發。

如果您有相關問題，建議您要尋求專業醫師治療，中醫西醫各有所長，不妨給自己多一個機會，杏儒中醫關心您！



▲中醫會根據體質調理，能讓免疫失調的狀況變穩定，也不會有西藥的副作用。（圖／視覺中國CFP）



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