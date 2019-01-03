瘦身速度狂飆！茴香籽水「5大神效」曝光...製作只需1分鐘



▲減肥減的很痛苦嗎？快喝「茴香籽水」加快瘦身速度！（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



生活中心／綜合報導

新年到，你正在想著如何減肥嗎？減肥方法百百種，但有些方法非常辛苦，根本很難讓人堅持下去。對此，國外網站《Ba－bamail》就告訴大家喝「茴香籽水」的5大神效，茴香籽水散發著清新的味道，聞起來有點像甘草，不僅能讓你快速看見減肥的效果，也能解決失眠的問題，讓你口氣芳香！

「茴香籽」為啥那麼神？

茴香籽除了含有鉀、鎂、磷、鈣、維生素A和C之外，還擁有許多健康益處，減肥的效果更是驚人，而喝茴香籽水減肥的方法非常古老，源自於印度，能讓你在短時間內看見效果，助於減輕體重。

茴香籽水的5大神效：

1.加速新陳代謝

透過新陳代謝，人體就可以利用吃進的食物獲得能量；若是新陳代謝功能可以變更快，人體消耗的卡路里就能更快被細胞使用，這不僅能為人體帶來能量，也能幫助燃燒身體的脂肪。



▲喝茴香籽水能加速新陳代謝，幫助身體燃燒脂肪。



2.抑制飢餓

茴香籽水能夠防止肌肉收縮，並且放鬆肌肉達到消除飢餓感的功效，因此當你喝了茴香籽水之後，就不會很快感到飢餓。

3.淨化血液

茴香籽水有助於將血液中殘留的尿酸清理乾淨；此外，茴香籽水也能分解胃酸，進而預防肝臟堆積額外的脂肪。



▲茴香籽水能分解胃酸，避免肝臟堆積脂肪。



4.助於清除毒素

身體很容易受到廢氣、化妝品、水質或是肉類所困擾，因此多喝茴香籽水能夠排出腎臟內的毒素。

5.產生褪黑激素

相信大家都知道，褪黑激素是會影響睡眠周期的激素，正常的睡眠時間應為6～9小時，擁有充足的睡眠不管是對於身體健康或是體重都有顯著的影響。如果你有睡眠上的問題，可以試著喝茴香籽水，因為茴香籽水能夠維持體內的褪黑激素水平，進而預防失眠。

《Ba－bamail》提醒，雖然茴香籽水能讓你睡的好，但這並不代表能讓你入睡，而是茴香籽水能幫助你調節身體機能，並讓你在白天充滿能量，到了夜晚則能更好睡。



▲如果你有失眠的問題，可以多喝茴香籽水調解體內的褪黑激素水平。（圖／記者謝婷婷攝）



最後，《Ba－bamail》建議，一開始茴香籽水可以先喝1～2杯就好，看看身體會不會出現過敏的反應，如果不會再慢慢增加至一天4杯，但要記得， 孕婦不能喝。

茴香籽水怎麼做？

方法1：

你需要先準備1公升水、2湯匙茴香籽和玻璃罐，接著將水先煮沸（飲水機熱水也可以），再丟進茴香籽，然後把火關掉、蓋上蓋子，待飲料冷卻後就可以飲用；你也可以一次煮一大壺，配料加倍即可。

方法2：

和方法1比起來，方法2會比較簡單，而且不需要開任何火。首先，將2湯匙茴香籽放入玻璃罐，接著加入1公升水後蓋上蓋子，然後放置一整晚，隔天起床就能喝了。



▲茴香籽水製作過程很簡單，只需要1公升水、2湯匙茴香籽和玻璃罐即可。（圖／取自免費圖庫Pixabay）