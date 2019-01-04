讓你超好睡！中醫獨授「2安神茶飲」...失眠別吃安眠藥了



▲失眠讓你好痛苦嗎？別吃安眠藥了，就讓中醫告訴你該喝哪2種安神茶飲。（圖／記者謝婷婷攝）



文、圖／針到手抽筋 中醫師邱榮芳

大多數人都曾經有「睡不著」的經驗，漫漫長夜、輾轉難眠，讓人痛苦不堪，對睡眠抱持負面態度重易導致長期失眠，反而會因為壓力而更難入睡。

你知道嗎？長期失眠就會腦細胞退化、腦神經衰弱，如此造成惡性循環，讓自律神經失調加重病情，這些所有病症只要睡好就沒問題了！

自律神經失調症的症狀包括：

1.肌肉緊張、頸部僵硬、頭痛。

2.干擾血清素活動、失眠。

3.抑制神經傳導、無法清晰思考、記憶力衰退、注意力不集中。

4.唾液減少、喉嚨及嘴巴乾燥。

5.影響免疫系統、降低對疾病的抵抗力。

6.心跳加速。

7.干擾腸壁蠕動、腹痛、腹瀉、便祕。

8.胃酸分泌增加、胃灼熱感、噁心、嘔吐。

9.膀胱失控。

10.打呵欠時換氣過度。

11.汗腺加速活動。

邱醫師推薦2款改善失眠茶飲



▲杏仁茶和牛蒡茶的功效、作法、提醒以及飲用時間。



1.杏仁茶

功效：安神安眠。

作法：可取用30公克的杏仁粉，加250cc的水煮開即可。

時間：晚餐後食用可助眠。

提醒：市面上的杏仁茶太甜，所以在中藥店買南杏＋北杏，磨成粉煮茶喝。

2.牛蒡茶

功效：排毒、保肝、保腎。

作法：取一把大概七、八片，煮成約1000c.c.。

時間：當日常茶飲，整天隨時飲用。

添加：薑，幫助身體氣血循環。枸杞，保護眼睛。麥茶，保護腸胃機能。薄荷，安神放鬆。

提醒：牛蒡茶要用切片烘焙過的牛蒡來煮茶喝，這樣的牛蒡有效成分容易釋出。養生茶飲的濃淡因個人感受調整即可，太濃反而會使身體產生不適壓力。

本文經《針到手抽筋 中醫師邱榮芳》授權同意轉載，原文在此