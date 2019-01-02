洗澡時...這「8部位」最容易被忽略！洗錯細菌爬滿全身噁炸

點評: 快承認！！哪些部位你忘記洗了啦><



▲隨便用沐浴乳搓搓身體並不代表有洗乾淨，有些細菌還是洗不掉。（圖／達志／示意圖）



生活中心／綜合報導

你洗澡真的有洗乾淨嗎？洗澡時只用一些沐浴乳或肥皂隨便洗洗是不夠的，因為某些部位的細菌根本就洗不掉，反而還會不斷孳生。對此，國外網站《Ba－bamail》就列出8個大家洗澡時最常忽略的部位，其中指甲、肚臍以及耳朵後面都上榜，大家洗澡時一定要多注意，才不會整個身體都爬滿細菌！

洗澡時最容易忽略的8個部位：

1.背

有些人洗澡時只會隨便搓搓背，對此，紐約倫諾克斯山醫院急診醫學助理教授Robert Glatter博士表示，你應該要準備一個能夠洗背的器具，或是讓另一半用洗澡球幫你刷背、去角質，每周至少清潔3次，這樣才能減少皮膚和軟組織受到感染的風險。

2.頭皮

如果洗頭時沒有仔細洗頭皮，這可是一個天大的錯誤，Glatter說，雖然沒有必要每天洗頭，但是也要記得每天按摩、擦洗頭皮，這樣才能避免死細胞堆積，否則身體蟎蟲或是細菌都會沾染上。

Glatter也提及，如果每天都能用溫水擦洗頭皮，不僅能夠增加血液流量，也可以去除導致頭皮屑的死細胞、發癢或是頭皮紅腫的問題。



▲用溫水擦洗頭皮不僅能增加血液流量，也可以去除頭皮屑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



3.指甲

洗澡時，你會記得洗指甲嗎？假如你都不洗，那你就無法免於細菌的侵害。Glatter建議，你可以先將棉花棒泡在溫暖的肥皂水中，接著再利用泡過水的棉花棒輕輕擦拭指甲容易藏垢的地方。

4.耳朵後面

Glatter表示，溫暖、凹陷的部位充滿了皮脂腺，而且皮脂提供了金黃色葡萄球菌、頭癬和細菌一個理想的藏身之處，如果你很少清潔耳朵後面，可能會散發出難聞的氣味。



▲耳朵後面若是沒洗乾淨會散發出異味。（圖／記者李佳蓉攝，下同）



5.肚臍

「肚臍很溫暖，有角落和縫隙，簡直就是細菌隱藏的好地方。」Glatter這麼說，假如你真的覺得用手指去洗肚臍很不舒服，那你可以試著用沾了肥皂水或是人體可用酒精的棉花棒清理肚臍。

6.腳的底部和側面

你以為只要有沖水或是泡個水就算是把腳洗乾淨了嗎？Glatter表示，金黃色葡萄球菌和足癬常見於腳的底部和側面，尤其如果你又流很多汗、不穿襪子或是只穿涼鞋，狀況就會更嚴重。所以，洗澡時不妨花些時間清洗腳趾以及腳的底部、側面，洗完之後也要記得擦乾。



▲洗澡時也要記得把腳的底部和側面洗乾淨。



7.手肘

許多人在洗澡時都會忽略手肘，但你別忘記了，你總是很常把手肘放在髒髒的地方（像是：辦公桌、餐桌）。Glatter解釋，手肘會形成乾燥和鱗狀皮膚，可能會發生輕微的破皮現象，如此一來，細菌就會透過受損的皮膚進入體內。

8.脖子後面

脖子後面是一個溫暖的區域，而且還很潮濕，特別是如果你還經常運動或是留長頭髮，這將使得細菌和身體蟎蟲在這裡成長，所以你一定要記得每天用沐浴乳或是濕毛巾把脖子後面擦乾淨。



▲脖子後面溫暖又潮濕，窩藏很多看不見的細菌。（圖／記者周姈姈攝）