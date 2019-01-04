個性會影響壽命！專家解析「8人格類型」...不耐煩恐致心臟病



▲假如你的個性很不耐煩又充滿敵意，心臟病很容易就會找上你。（圖／達志／示意圖）



生活中心／綜合報導

你知道嗎？有一則研究發現，其實一個人的「個性」也會影響身體的健康，有些個性能讓你活的更久，也有些個性或許會害你更早死。對此，國外網站《Ba－bamail》就列出8種人格類型以及解析個性如何影響健康，原來沒有耐心的人會更容易得到心臟病，而社交關係越豐富的人能活更久！

8種人格類型如何影響身體健康：

1.敵對型

充滿敵意的人格特徵就是「沒有耐心」和「充滿敵意」，這可能會增加罹患心臟病的風險；和其他的人格類型比起來，敵對型還會有過度飲酒、抽菸以及不運動的狀況，而這些人經常會在中年的時候面對超重、高血壓以及高膽固醇的問題。

就有一項研究發現，大多數敵對型的人都會在50歲之前出現心律不齊而導致死亡的狀況，這些問題可能都和高水平的皮質醇以及冠狀動脈壁的炎症有關，因此心臟病的發作風險會變更高。

對於敵對型人格，研究人員建議，關鍵一定要學會如何清楚地和他人溝通、控制憤和負面情緒，當你生氣時，要試著問自己4個問題，就是「這對我來說重要嗎？」、「這是我要的結果嗎？」、「我有能力能夠改變現況嗎？」以及「採取這樣的行動值得嗎？」此外，深呼吸和瑜珈也有幫助。

2.衝動型

顧名思義，衝動型人格經常都會「不理性地」做出決策，他們把機會看成是一種樂趣，一點都不懂得權衡利弊，有時候，衝動型個性的人也會忽略健康風險，進而傷害自己，他們可能會有酒精、藥物濫用以及好賭的問題。



▲衝動型人格會有酗酒、好賭等問題。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



3.冷靜型

冷靜型的特徵有平靜和生活過的輕鬆，就算面對壓力也不會害怕，也就是說，生活質量越高就更不會釀成心臟病或是免疫系統減弱而引起感染的問題；只要一個人的心情越放鬆，健康狀況就會更好，因為「處理壓力的能力」是長壽的必然配方；另外，研究人員也指出，「放鬆」有助於心臟、血液以及消化系統發揮正常功能。

4.外向型

喜歡參加各種活動並具有強大社會關係的外向型，能夠獲得許多健康益處。線上雜誌《PLOS Medicine》發表了148項研究發現，生活和社交關係豐富者的長壽機率提高50％。

2009年一項關於行為科學觀點的研究也指出，「廣泛的社交關係」可以提高個人的應對技巧、促進健康的行為也會配合醫療檢查，而且「與人接觸」也能減輕壓力，改善免疫系統的功能。



▲喜歡參加各種活動又外向的人，長壽機率多了50％。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



5.需要別人哄類型

渴望取悅他人類型的最大特點就是順從和被動，當他們被要求要表現出高紀律時，這是好的，但是如果他們生病了，他們通常都不會主動尋求治療或幫助。舉例來說，當醫生開始對他們進行治療時，他們會順從，但他們一開始絕對不會接受，或是自己去預約。

具有這種個性的人對於命運抱持著悲觀的想法，他們很容易就會陷入絕望和無助，他們需要身邊的人關心，否則，他們根本就不會主動在乎自己的健康。假如他們生病了，他們會不斷抱怨，並且希望有人能夠給他們建議，他們就是如此被動。

6.憂鬱型

雜誌《Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes》一項研究指出，和樂觀的人比起來，那些思考較為負面且害怕表達自己的人患心臟病的風險增加了3倍。

憂鬱、焦慮、壓力、憤怒以及孤獨的負面情緒都是憂鬱壓力人格類型的特徵，這些人通常都會對事情抱持著負面的想法，身邊也沒有什麼朋友，並且常常會想太多，對自己沒自信。

此外，他們也會因為害怕被拒絕，而將自己的情感埋在最深處，而且憂鬱型的人也很有可能會患有肥胖、暴飲暴食以及吸毒的問題。因為他們找不到壓力的宣洩出口，所以他們會患有高水平的皮質醇，可能會導致血壓飆高、引起循環系統的慢性炎症和心臟衰竭，嚴重還會死亡，更慘的是他們也不願意和醫生討論自己的問題。



▲因為找不到宣洩情緒的出口，所以憂鬱型者罹患心臟病的風險高了3倍。



7.樂觀型

一則為期15年、研究了500位男性健康的研究發表在《Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health》指出，樂觀的人死於心臟有關的疾病問題機率比悲觀者低了50％。

原則上，樂觀的人通常都會享有高品質的生活，不管是面對壓力或是挑戰都「更具彈性」，如果他們遇到問題，都能更正向地面對，所以壓力、憂鬱和焦慮的症狀都能得到解決。

8.自癒型

加利福尼亞大學的心理學教授Howard Friedman說，「自癒型」人格都會有好奇、堅強、專注和負責任的特徵，他們平常的生活很快樂，情緒也很穩定，而且也擁有強大的社交關係。

擁有正面的情緒能夠預防壓力的荷爾蒙反應，也能在日常生活中採取健康的行為模式，找到讓自己快樂的方法，例如：養成運動的好習慣、攝取營養的飲食，也不會抽菸、吸毒或是酗酒。



▲自癒型的人能在生活中找讓一種讓自己開心的方式。