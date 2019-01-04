烤焦麵包會致癌？「6關鍵＋4預防妙招」曝...烤到這顏色最好



▲就讓專家告訴你不該吃烤焦吐司的6個關鍵理由以及4個預防妙招。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



生活中心／綜合報導

麵包烤到黑黑焦焦的，你還會吃嗎？許多人習慣在早晨吃一塊烤吐司，但有時候一失神，吐司就會不小心烤焦了，如果你還硬把這些烹飪過久、過熱的食物硬吃下肚，可能就會吃進致癌物。對此，國外網站《Indiatimes》就列出不該吃過焦吐司的6個理由以及4個預防致癌物的方法，烤吐司烤到「金黃色」最好！

1.麵包烤焦的問題核心

許多人認為，當某些澱粉含量高的食品在高溫下烹飪時，會釋放出一種名為「丙烯醯胺」的化合物，可能會讓你面臨癌症風險。

2.什麼是丙烯醯胺？

丙烯醯胺是經常用於製造紙張和塑料的一種化學品，也會用來包裝某些食品。荷蘭一項研究指出，某些食物在非常高的溫度下烹飪時，化學反應會導致丙烯醯胺產生，舉例來說，馬鈴薯或是麵包等澱粉類食物中含有「天門冬醯胺」，這是一種胺基酸，當天門冬醯胺加熱超過極限時就會形成丙烯醯胺，進而對人體產生傷害。



▲馬鈴薯、番薯等澱粉類食物過度加熱會產生致癌物「丙烯醯胺」。



3.產生了丙烯醯胺，之後會怎麼樣？

在上述的反應發生之後，那些化學物質就會以燃燒食物的方式進入DNA，並進一步改變活細胞，形成致癌化合物。此外，也有專家認為，丙烯醯胺對於人體來說也是一種「神經毒素」，可以部分或是完全破壞神經組織的毒素。

4.世界衛生組織：要減少食物的烹飪時間

針對丙烯醯胺的有害作用，世界衛生組織（WHO）表示，「整個討論都是不完整的」，但是如果要降低罹患癌症的風險，還是建議要盡量減少食物的烹飪時間，而且任何食物都不應該要煮過久或是在高溫下煮熟。



▲吐司烤成暗褐色、焦黑色，就代表烤過頭了。



5.該如何避免致癌問題發生？

《Indiatimes》認為，最簡單的方法就是少吃烤過的吐司和番薯，但是如果你真的不能沒有吐司和番薯，那麼不管是用炒的、炸的、煎的還是烤的，只要能呈現金黃色澤就是最佳選擇，若是到了暗褐色、焦黑色，恐怕就是料理過頭了。

此外，英國食物標準局也提供4個小步驟，讓你減少生活中攝取到丙烯醯胺的機會：

①烹調澱粉類食物至「金黃色澤」為佳。

②生馬鈴薯勿放於低於6度C以下的冷凍環境，應儲藏於陰涼處。

③對澱粉類食物進行加熱或是再加熱時，要注意是否會有過熱或是過焦的問題。

④除了澱粉類食物之外，蔬菜類也要均衡攝取。

6.結論

如果你想要吃的健康，就應該堅持營養的飲食法則，並且減少消費加工食品，雖然目前尚未有直接的科學證據指出「吃烤焦吐司會罹癌」，但過度烹飪以及吃燒焦食物確實會導致健康問題，因此《Indiatimes》提醒大家，「預防勝於治療」。



▲任何食物都不應該過度烹煮、加熱，否則可能會影響身體健康。