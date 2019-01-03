千萬別踩！聊天「6地雷問題」揭曉...網嘆：第4個超沒禮貌

點評: 小編的朋友之前和媽媽出門居然被問「這是你阿嬤嗎？」朋友白眼瞬間翻到天邊～



▲會不會聊天是一種本事，因為不小心說錯話可能就會被拒絕往來。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



生活中心／綜合報導

你衣服好好看，花多少錢？這種有關錢的話題，絕對會是聊天的一大禁忌！人與人相處是一種藝術，而會不會聊天則是一種本事，若是一不小心說錯話可能就會變成對方的拒絕往來戶。對此，國外網站《Bright Side》就列出人與人聊天時的6大地雷問題，像是有關外觀或是關係的問題最好就別亂問！

聊天的6大地雷問題：

1.那是你媽媽嗎？

如果你真的不確定那兩個人是什麼關係，最好就不要亂問，像是「這是你的媽媽／姐妹／兄弟／兒子嗎」或是「你們是親戚嗎？」都不應該隨便問，否則問錯的話可就尷尬了。

因為你可能會把人家的姐姐誤稱為媽媽，這對他們來說是一個很大的冒犯，如果你真的很想確認他們的關係，可以透過「觀察他們的行為、舉止和言語」，這樣你就可以大概知道他們的關係狀態，而且也會顯得你有禮貌。



▲如果你真的不確定對方的關係，可以透過他們的互動以及言行舉止就能察覺。



2.你們在一起多久了？



一般來說，人們都會喜歡談論自己或是他人的關係問題。但是，假如你發現跟你聊天的人一點都不想分享自己的感情狀態，那你就最好別再問「兩人在一起多久？」或是「未來是否結婚？」等問題。

就算今天跟你一起聊天的是一對男女，那也並不表示他們是情侶或是夫妻關係，只是他們兩個剛好一起赴約而已；萬一，他們真的是情侶，但是剛分手，那聊天的氣氛一定會馬上變尷尬、不愉快。

3.你們什麼時候要生小孩？

在和他人聊天時，最好避免問「你有小孩嗎？」、「你懷孕了嗎？」或是「你想生男生還是女生？」因為這3個問題可能會惹惱沒有孩子的夫妻，他們之間也許有生不出小孩的問題；此外，關於懷孕的問題其實是相當私密的，對方其實不需要跟你說這麼多。

《Bright Side》表示，如果和你聊天的人剛好有帶著小朋友一起來，那你就可以問問他們的興趣；若是沒有孩子，最好就別問敏感的問題，否則下次可能都不會有人想要再和你聊天了！



▲對於無法懷孕的夫妻來說，有關孩子的問題絕對會是一大禁忌。



4.有關「外貌」的問題

其實人們不太可能直接向聊天對象詢問明顯和可見的健康問題，但若是有關「外貌」的問題卻很容易被問，像是「你身上的刺青／整形會不會痛？」、「刺青／鼻子是真的嗎？」以及「你在哪裡做了ＸＸ？」

就算聊天對象身上有刺青、穿耳洞，他也沒有義務告訴別人為什麼要這樣做，而且你也不應該隨隨便觸碰別人的身體或是頭髮等等，這種行為是對個人隱私的侵犯。

此外，詢問聊天對象有關整形的問題也很沒禮貌，因為他們也許不想讓別人知道自己曾經進場維修過，你這種魯莽的問題只會破壞他們的心情。



▲就算別人身上有刺青或是曾經整形過也都沒有義務告訴你。



5.你為什麼需要ＸＸ／你為什麼要這樣？

如果你和聊天對象不怎麼熟，那麼討論興趣和愛好絕對會是好話題，這能讓你們之間的距離變更近，但是有些地雷問題可能會讓對方覺得很難看。舉例來說，假如你發現對方有很奇怪的習慣，那你也不應該直接問「你為什麼要這樣？」因為你的這些問題，可能會讓對方覺得你不懷好意，甚至還會讓人家覺得你認為他們的習慣和愛好是愚蠢的。

6.這多少錢？

詢問有關「金錢」的問題絕對會是聊天的大地雷，而且就算對方的薪水很高，他們也不會想要說出口，這真的是非常隱私的問題。

此外，如果你發現對方新買了一件衣服或是名牌包，那你也不應該直接問「這你買多少錢啊？」你這些問題可能會讓對方覺得你在猜測他們的財務狀況以及經濟能力。



▲問對方花多少錢買東西會讓他們覺得「你想要試探」他們的經濟狀況和薪水。