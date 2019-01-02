點眼藥水會「喉嚨苦」？藥水開封後要冰？6大常犯錯誤曝光

▲眼藥水該怎麼點才容易上手？開封後的眼藥水該冰嗎？（示意圖／達志影像）

文／KingNet編輯部

眼睛乾澀、發癢、疼痛、近視矯正等，是許多民眾會到眼科診所報到的原因，醫師開立的眼藥水、眼藥膏，有的時候好幾種，雖然發藥的藥師會詳細解釋，但有的時候，轉身就忘了！KingNet國家網路醫藥特別諮詢專業藥師，將眼科常見的用藥注意事項大彙整，幫助您正確有效使用藥品，恢復眼睛健康。

Q1：醫師開立二瓶以上眼藥水，其使用順序有差嗎？

A1：當醫師開立的藥品不只一樣時，可依據 『水(5)懸(5)膠(5)膏』 的方式來點藥，使用先後順序若醫師無特別指示，水溶液眼藥水可自行決定使用先後次序，若有其他不同劑型藥品，建議使用順序為： 水溶液眼藥水→懸浮液眼藥水→凝膠狀眼藥膏（水性眼藥膏）→油性眼藥膏，但須記得每種藥品的間隔時間須至少5分鐘， 以確保藥品完整作用於眼睛，油性的眼藥膏，需在所有眼藥水使用完畢後才可使用，但記得仍亦須與前項藥品間隔五分鐘後使用。

Q2：眼藥水開封後就要冰冰箱嗎？

A2：大部分開封後或未開封的眼藥水，只需陰涼避光儲存即可，除非部分眼藥水，藥師在發藥時有特別提醒或藥品上標註：「需冷藏保存」，才需要將該項藥品置於冷藏，若非如此，冷藏的溫度恐影響藥品的溶解度，導致藥品成分析出，冰涼的眼藥水亦會造成眼睛的刺激。

▲眼藥水、眼藥膏、凝膠，不同的藥劑點的順序不同。（圖／翻攝自pixabay）

Q3：家人朋友間眼睛問題症狀相似，可以共用眼藥品嗎？

A3：不可以喔！不論是眼藥品或其他口服藥品，都是專屬於個人的，不可以共用，即使醫師開立的眼藥水，二人都一模一樣，也不可以交叉共用，恐導致相互傳染眼疾或造成藥品汙染。

Q4：眼藥品的效期標示在瓶身，開封後的效期會不一樣嗎？

A4：未開封的眼藥品，儲存期限通常標示在瓶身，記得在保存期限內使用。當眼藥品開封後，藥品效期將變為一個月，一個月後，即使藥品看起來無異樣，也不可以繼續使用，千萬別為了省眼科的掛號費，而傷了雙眼，得不償失。

Q5：聽說人工淚液有二種，保存方式有差異嗎？

A5：常見的人工淚液大致可分為單劑量、多劑量二種，單劑量的人工淚液，裡面不含防腐劑因此開封後須裝在廠商附贈的保存盒中，24小時內使用完畢。若為多劑量型的人工淚液，在開封後記得效期只有一個月，眼睛用藥別節儉，常保健康晶亮眼。

▲害怕點眼藥水，可以試著遵循以下的正確步驟自己點點看。（圖／資料照）

Q6：使用眼藥品的正確步驟跟方式是什麼呢？

A6：

(1) 眼藥水若為懸浮液，記得使用前搖動混合均勻

(2) 使用肥皂或洗手乳確實清潔雙手

(3) 若有配戴隱形眼鏡，記得要將隱形眼鏡取下

(4) 將欲點藥該眼的下眼瞼，輕輕下壓或拉開一個小空間

(5) 頭部向後仰，眼球往上看，將眼藥水或藥膏隔空滴在下眼瞼和眼白中間的空隙，注意！眼藥水或藥膏不可觸碰到手指、臉部、眼睛，以免造成藥品汙染

(6) 滴完後須維持眼睛張開至少30秒，以免藥品流出眼外（眼球可適時轉動，幫助藥品均勻分布）

(7) 以手指輕按壓眼內角，減少藥水經由鼻淚管流到喉嚨，造成苦澀感

【注意事項：眼藥水僅須點一滴、眼藥膏用量約一小米粒大小，量多無益】