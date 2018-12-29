別丟我的寶貝！教你面對愛囤物長輩的「子女教戰守則」

▲要求長輩整理房間，子女要先從自己的房間做起。（圖／翻攝自pixabay）



文／廖心筠

長輩喜歡囤積，該怎麼辦？很多時候我們總是怪東怪西，看別人的物品不順眼。怪長輩不整理、不聽勸告，但是，請你回頭看看你自己，你真的有資格批評他們嗎？你真的已經把自己的部分完全整理好了嗎？我的建議是，要別人改變之前，請好好檢視自己的收納整理是否已經確實完成？是否真的有能力說服家人？

這是常見的問題，我列出以下幾個方式， 大家可以參考、執行看看。

1.尊重長輩，從自己做起

我遇過很多例子，例如女兒無法丟爸爸的物品，所以先從自己的房間開始整理。說的也奇怪，當她開始整理自己的房間，不再逼迫爸爸丟東西，一直很固執的爸爸，竟然開始動手整理客廳的東西，這就是整理的影響力。在要求別人之前，先把自己的部分做好，就有更多的影響力和說服力，就能改變家人的思維和行動。

2.不要干涉，不要假好心，累死自己

曾經遇過一個案例，婆婆住在挑高的大豪宅裡，屋裡還有座氣派旋轉樓梯，感覺道明寺隨時會走下來的樣子。但是住在那種奢華豪宅裡的婆婆，太愛囤積物品，不但讓豪宅變「好窄」，連霸氣的旋轉樓梯也堆積各種雜物，滿到會擋住道明寺出場的那種誇張程度。

▲子女幫父母清理囤積物，不料卻好心被雷親。（圖／非當事人／記者宋德威翻攝）



後來，媳婦和兒子真的看不下去，趁著媽媽出門旅遊三天，特地請假回家清理房子，做到腰都伸不直，累到爆炸的境界，也丟掉好多東西，終於清出乾淨的空間。本來以為婆婆回來發現房子變乾淨了，會感動得大叫「好驚喜！」殊不知婆婆大怒！一回家，發現東西在沒有經過同意的情況下被動過甚至被丟掉，氣得破口大罵。

媳婦和兒子好心被雷劈，委屈只能往肚子裡吞。所以，如果沒有獲得長輩同意，請不要擅自作主幫忙整理，否則通常不會有好結果。

3.等到長輩開口，再適時給予幫助

長輩其實很好面子，如果直接了當跟他們說「家裡很亂要幫忙清」，或是說「要採購收納品」，長輩通常會拒絕。其實最好的方法是聲東擊西，如果你是媳婦，可以在跟小姑聊天的時候，推薦她你覺得不錯的整理方法，或是很棒的收納品。同樣的建議，小姑去建議跟你的效果一定有很大的不同。或者是做給他們看，但不要幫忙，也許有一天，長輩會有興趣跑來問你到底是怎麼收納整理的，也不一定呢！

4.可以幫忙集中，但決定權在於他們

收納的第一個步驟是「集中處理」，若真的需要幫忙，你可以幫忙把長輩那些相同、重複的東西找出來、擺在一起。一定要讓他們知道，那些遺忘的，重複買的，放到忘記的物品有多少！然後，讓他們從中選擇最喜歡、最需要的，但千萬不要幫他們丟。

▲東西雜亂集中，由長輩決定該如何處理。（圖／記者李佳蓉攝）



很多時候，你以為丟掉的是不重要的東西，但萬一那個剛好是長輩記憶深刻的物品，就很可能發生「丟掉一根彎掉的湯匙，等於丟掉她所有物品」的窘境，以後長輩找不到東西都說「是你丟的」，變成千苦罪人也太悲慘了。

5.善意的謊言

善意的謊言是我覺得最好用的方式，只要能讓當事者心甘情願交出囤積的物品，無論用什麼說法，就是最好的辦法。而且，物品一但到你手上，你就能全權處理了。

曾經遇過一對夫妻，他們對於家裡一台婆婆放了15年、全新的瓦斯爐一籌莫展。婆婆用不到，但覺得是新的又不肯丟。我告訴他們的一個好辦法是：某天兒子回家告訴媽媽，公司最近有舉辦一個活動，可以帶東西去換錢，然後兒子終於把15年的新瓦斯爐帶離家門了，過幾天再給媽媽2,000元。從那一刻起，愛囤物的媽媽三不五時就開始清家裡的東西，問兒子「公司最近還有活動嗎？」

還有一個媽媽喜歡收集綁湯麵的紅色束繩，女兒覺得非常多餘，留下五條，其全部丟棄。媽媽發現的時候大發雷霆，女兒覺得非常無辜，問我如果我是她，會怎麼做？我會說：「媽媽，前面有一家麵店老闆在徵求回收再利用這個紅色束繩，我幫你拿去，環保以外還可以幫助老闆。」然後，就能輕鬆拿到那些東西。

教導長輩做收納、整理，有時候並不是爭吵就能贏，也不是直接幫他們處理就能解決囤積問題，而是要善用方法，讓他們也能輕鬆配合。

本文摘自《從家開始的美好人生整理》／ 廖心筠（日本一級認證整理規劃師、台灣收納教學專家）／PCuSER電腦人文化