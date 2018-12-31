吃鈣片+魚油會腹瀉？專家3點打臉「皂化反應說」

▲魚油跟鈣片一起吃會產生腹瀉？（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／KingNet編輯部

網路瘋傳：「吃鈣片+魚油會腹瀉～是因為發生『皂化反應』！」，甚至許多營養補充食品的注意事項上也列出～「避免同時服用鈣片與魚油，以免因皂化反應而發生腹瀉！」但….這是真的嗎？皂化反應又是什麼呢？KingNet國家網路醫藥特別諮詢專業藥師。

什麼是皂化反應？

要了解什麼是皂化反應之前，先來認識皂化反應發生的要件有哪些。

條件一：油脂

條件二：強鹼水溶液（EX：氫氧化鈉、氫氧化鉀）

條件三：溫度（70度C）或快速大量接觸（EX：劇烈震盪、不停攪拌）

由於皂化反應屬於放熱反應，即為一個較慢作用的化學反應，因此需要在強鹼及較高的溫度下加速反應的進行，另外除了上述的條件以外，亦可在反應中加入兩性溶液－酒精，促使油脂與強鹼溶液混合更加均勻。

▲皂化反應圖。（圖／kingnet國家網路醫藥提供）

吃鈣片+魚油會腹瀉～是因為發生『皂化反應』？

藥師話真相！破除謠傳三大點～

Point 1：市售的鈣片主要成分為碳酸鈣、檸檬酸鈣、葡萄糖酸鈣、胺基酸鈣…..，這些多屬於中性～弱鹼性，與構成皂化反應的條件二就不相符了。另外，如果服用的鈣片屬於強鹼，在服用時配水，不就會造成口腔及食道灼傷了！這麼危險的保健營養品，應該沒有廠商敢販售給消費者。

Point 2：人類是恆溫動物，體溫維持在37.5度C上下，與構成皂化反應的條件三不相符，如果人體體溫超過40度C就是發燒要趕緊看醫生，如何達到70度C發生皂化反應的系統溫度要求呢？

Point 3：皂化反應屬於放熱反應，即使撇除溫度的條件，人體即使是胃蠕動，也無法達成條件三中的快速大量接觸（EX：劇烈震盪、不停攪拌）要件。

▲市售的鈣片經常含有『鎂』的複方。（圖／翻攝自pixabay）

綜合上述觀點， 網傳：「吃鈣片+魚油會腹瀉～是因為發生『皂化反應』！！」實屬無稽之談。 但確實有民眾在吃了鈣片+魚油發生腹瀉，這又從何解釋呢？

可能原因一：市售的【鈣片】經常含有『鎂』的複方， 而『鎂』本身的作用即有軟便的效果 ，在各大醫院經常開立【氧化鎂】，作為通腸軟便之用。 而單純『鈣』本身，其實具有輕微止瀉的特性 ，網傳說吃【鈣片+魚油】會腹瀉，『鈣』還真是背了個大黑鍋。《註：氧化鎂可作為制酸劑、軟便劑》

可能原因二：腹瀉是服用魚油最常見的副作用之一，並且在服用高劑量時特別容易發生，另外服用魚油亦可能出現胃腸脹氣等腸胃道副作用。除了魚油，其他類型的ω-3補充劑也可能導致腹瀉，例如：亞麻籽油，亞麻籽油經過證實具有通便、增加排便頻率等作用。

若您在服用鈣片+魚油時發生腹瀉，建議您可仔細檢視所服用的鈣片中是否含有鎂的成分，亦可嘗試降低魚油的劑量，並觀察腹瀉情況是否有改善，有任何問題皆可詢問專業醫師或藥師，以確保吃的安全，補得恰當！