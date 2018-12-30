草莓撞傷能吃嗎？挑選、保存秘訣曝光...清洗要做到這4點

▲一份水果約為16顆小草莓。（圖／記者謝承恩攝）

記者謝承恩／採訪報導

冬季正是草莓盛產的季節，草莓作為水果中的嬌客，對人類的健康可是好處多多！營養師李錦秋指出，草莓有豐富的維生Ｃ，可以防治壞血病之外，對預防高血壓、動脈硬化有所幫助。以一份水果的量來說，小顆草莓約16顆（可食的部份160克），在挑選、保存、清洗技巧上，要注意別讓草莓碰爛、發霉，才能吃的健康安心。

李錦秋表示，草莓除了有豐富維生素Ｃ外，內含的果膠及膳食纖維則可以幫助消化、清理腸胃讓排便正常；草莓裡頭含有一種名叫鞣花酸的物質，具有抗氧化功效，保護身體不受致癌物質所傷。但要注意，並不是每一個人都能吃草莓，本身屬於胃潰瘍及慢性腎臟病患者，食用後會讓血鉀數值高者，建議少吃。

另外，.草莓的挑選技巧分為3步驟：

1.看外型：避免買奇形怪狀的畸形草莓，正常生長的草莓外觀呈心形。

2.看顏色：挑選的時候應該盡量挑選鮮紅有光澤的。不要買未全紅的或半紅半青的果實，吃起來會比較酸。

3.看表面：蒂頭葉片鮮綠、有細小絨毛、表面光亮、無損傷腐爛才是好草莓表面。

▲挑選草莓要注意顏色、形狀及表面絨毛。（圖／記者謝承恩攝）

另外正值連假期間，許多草莓園也紛紛開放民眾採果，這些草莓買回來後，沒有要馬上食用的話，最好存放在10℃以下的冷藏環境裡，放冰箱前要先把受傷或壞掉的挑出來，才不會影響到其他完好的草莓。等到要吃草莓時，再拿出來洗淨食用，避免先清洗好，反而容易爛掉，清洗草莓也要注意幾點事項：

1.不要搓揉：小水柱沖洗表面，將表皮的灰塵或是昆蟲動物排泄物沖掉。

2.不要摘蒂頭：清洗過程如果蒂頭拔除，髒水可能就會順著蒂頭流進草苺內。

3.不要加鹽：草莓就像海綿很會吸水。清洗若加入一小撮鹽，會讓髒水隨滲透壓進入裡面。

4.注意水流速：草莓是容易殘留農藥的水果，因此清洗時保留草莓的蒂頭，使用低速的流水沖洗約5分鐘後才食用會比較恰當。

▲草莓撞傷了還可以吃嗎？（圖／記者謝承恩攝）

另外也有很多民眾會詢問，草莓撞到了還可以吃嗎？李秋錦說明，買回來的草莓若不小心碰撞，要盡快吃掉避免爛掉發霉。若是草莓發霉了，就不要再吃了，吃了會易有腹瀉、嘔吐等症狀，黴菌對人體健康的影響是長期的，時間久了有可能會引起細胞的癌變，對身體的傷害非常大。若一盒當中有幾顆草莓發霉，建議同盒的其他顆也不要再吃了。