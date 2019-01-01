ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

吃牛肉麵加酸菜？高鈉下肚恐中風...小菜豆乾「沒冰」母湯

點評:牛肉麵的酸菜是靈魂啊><
ETtoday健康雲

▲▼牛肉麵。（圖／南投醫院提供）

▲牛肉湯麵理的酸菜，製作過程添加大量食鹽，是高鈉食物。（圖／南投醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

提到國民美食，牛肉麵總是榜上有名，而酸菜更是吃牛肉麵時不可或缺的配角，加入酸菜會讓牛肉麵的層次大幅提升，但是傳聞酸菜用腳踩踏的製作過程令許多民眾感到有衛生上的疑慮，營養師對此提出幾點小提醒。

衛生福利部南投醫院陳佳祺營養師表示，酸菜屬於醃製蔬菜，大多使用芥菜，經曬太陽軟化、加鹽脫水再使用重物壓出多餘水分，醃製過程會發酵產酸而具有特殊風味，頗受國人喜愛，因製作過程中使用大量食鹽或粗鹽，利用高滲透壓使芥菜脫水，降低水活性，而使微生物生長受抑制，以達到延長保存的效果。

雖然過程中會產生少量乳酸菌等益菌，但酸菜仍屬於高鈉食品，若攝取過量的鈉，可能會引發高血壓與代謝疾病，提高腦中風與心肌梗塞等風險，建議不要大量食用。

▲▼豆乾,豆干,小菜。（圖／視覺中國CFP）

▲豆乾小菜放在室溫很容易孳生細菌。（圖／視覺中國CFP）

另外小吃店切的豆乾等小菜是饕客們的最愛，陳佳祺營養師表示現代人經常外食，點碗麵後點盤滷味、燙青菜可使餐點更加豐盛，但部分麵店的酸菜多裸露在外，豆乾小菜也多為室溫存放，收攤時才一起置於冰箱隔日再復熱開賣，而許多豆乾等魯味為黃豆製品，其蛋白質及水分含量高，放置在常溫下易因微生物、細菌入侵而造成腐敗發霉等現象。

營養師建議店家須將豆乾小菜，置於低溫保存（7℃以下冷藏或-18℃以下冷凍），或熱存（65度C以上）以維持食品安全。外食族需挑選有信譽的商家購買，並注意豆干等小菜的外觀與氣味，勿購買衛生環境不佳的商家產品，才能吃得安心又安全。

關鍵字： 飲食健康 牛肉麵 酸菜 豆乾 南投醫院
點這裡，留個言吧! facebook weibo gplus
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

寒冰掌→暖暖包！跨年、賞日出必備「3款暖心飲品」

過一年有長進嗎？挑戰年終20道問題...一事無成還有救！

優格該吃無糖or原味？懶人早餐吃法「優格杯」...CP值超高

草莓撞傷能吃嗎？挑選、保存秘訣曝光...清洗要做到這4點

趁通勤時補眠...竟沒效還傷身！「4大疲勞殺手」你中幾個？

餐餐吃鍋「皮膚癢炸」！靠凡士林、肥皂解癢？解答曝光

「沒胸痛」卻心梗塞！非典型徵兆「誤病情」...女比男更危險

吸二手煙「流產率增39%」！4招緩解菸癮...靠條狀食物助攻

北市上午喜迎12名元旦寶寶　高齡產婦翻倍...這醫院最多產！

吃牛肉麵加酸菜？高鈉下肚恐中風...小菜豆乾「沒冰」母湯

讀者迴響

回到最上面