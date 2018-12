喝咖啡又怕胖？精選星巴克「15款防胖飲品」...紅茶那堤上榜

▲喝咖啡又擔心太甜發胖嗎?(圖/翻攝自pixabay)

文/營養師孫語霙

每年星巴克都會送出好多買一送一的優惠券,前幾天排隊買咖啡的時候,大排長龍,我一邊排隊買咖啡,一邊瀏覽櫥窗內的麵包蛋糕,順便聽著後面的母女在討論要點什麼飲料。哪個飲料太甜對身體不好,於是我靈機一動,決定要寫一篇星巴克怎麼吃不發胖。

一定不會胖的飲品──美式咖啡、無糖茶

濃縮咖啡(espresso)的原理,是以接近沸騰的高壓水流通過磨成細粉的咖啡,用高溫高壓把咖啡給逼出來,濃縮咖啡,加了水稀釋後即成為美式咖啡,這樣的飲品幾乎是沒有熱量的,除非額外添加了砂糖、奶精,才會攝取到精製糖與油脂。

咖啡中的咖啡因能促進新陳代謝3~11%,且可增加脂肪燃燒高達10~29%,適量的攝取咖啡(<300mg/天),其實對於減重是有正向的幫助的。有些人喝了咖啡會心悸、失眠、胃痛...等不舒服的症狀,可以選擇咖啡因濃度較低的無糖茶飲,熱量一樣逼近於0。

例如:每日精選咖啡、濃縮咖啡、濃縮康寶藍、美式咖啡、冷萃咖啡、阿里山烏龍、紅玉紅茶、東方美人

▲挑對咖啡飲品,就能補充牛奶中的營養素。(圖/翻攝自pixabay)



健康的飲品──拿鐵、卡布奇諾

由於黑喝咖啡起來較為苦澀,因此許多人偏好喝口感較為滑順的拿鐵(caffe latte)、卡布奇諾(cappuccino)。

「拿鐵」的組成為「咖啡+牛奶」,而「卡布奇諾」則為「咖啡+牛奶+奶泡」,一杯中杯的那堤/卡布奇諾約含有1份全脂乳製品的營養,約153大卡,如果想要減少脂肪的攝取,也可以將全脂鮮奶換稱低脂或脫脂。

喝拿鐵的好處就是可以補充到牛奶中的豐富的營養,像是優質蛋白質、乳清蛋白、酪蛋白、乳糖、脂肪、多種維生素、礦物質…等,牛奶的蛋白質含量豐富,1份全脂乳製品(240ml)可提供8g的蛋白質,同時可以提供較好的飽足感。

例如:咖啡密斯朵、卡布奇諾、馥列白、那堤、雲朵冰搖濃縮咖啡、紅茶那堤、玫瑰蜜香那堤(不加糖漿)

(抹茶那堤就不歸類在此類了,因為店員說抹茶粉本來就摻有糖,甜度不可以調整)

