寒冰掌→暖暖包！跨年、賞日出必備「3款暖心飲品」

▲出門跨年越晚越冷，可來杯熱飲暖身。（圖／翻攝自pixabay）

文／健康食彩營養師 余詔儒

跨年即將到來，同事見面就是討論「跨年去哪裡？」，你也開始著手規劃跨年假期如何安排了嗎？不管是參加跨年煙火晚會、到山上享受大自然並觀賞日出，或是隔日一早參加元旦升旗典禮，從黑夜到清晨都是氣溫較低的時段，也務必注意天氣資訊，做好保暖的工作，怕冷的女性也可飲用這3款健康暖心飲品。

1.熱咖啡或熱可可

冬天更是咖啡的旺季，喝咖啡可以提神，但對於咖啡因會心悸的人，可以改喝香濃熱可可，讓身體溫暖提升基礎代謝率，促進血液循環，可可多酚是一種抗氧化物質養顏美容，選擇低糖配方可避免身體負擔。

2.養生桂圓紅棗枸杞茶

紅棗、枸杞都是植物色素豐富的食材、紅棗補氣、枸杞護眼，想要有點甜味可再加入龍眼乾或是黑糖等食材，桂圓紅棗枸杞茶是冬季經典飲品，尤其對於容易手腳冰冷或怕冷的女性更具有滋補的效果，因紅棗與桂圓皆具有些微糖分，適量添加即可。

▲薑汁紅茶可以促進血液循環，提高身體免疫力。（圖／翻攝自pixabay）

3.祛寒薑汁紅茶

薑本身具有發汗解熱的功能，薑本身有嗆辣的口感，日本醫師學者建議冬天的甜湯或飲品中可添加一些薑汁、薑粉或薑片調和甜味，尤其當覺得溫差的變化而感覺到寒冷的時候，來杯無糖的紅茶搭配薑汁可提升身體的溫度，促進血液循環，達到祛寒暖身的效果，近來頗受注目的薑黃，具備強大的抗氧化能力，也是可以添加到各種飲品的一種超級食物，具有保健功效。

溫度變化對免疫力的影響

日本醫學博士石原結實提出，體溫的高低影響著身體健康， 體溫每低於1度，新陳代謝就會下降12%，免疫力也會下降30%左右，最健康的體溫是讓身體持續的維持在36.5度以上 ，根據研究，長期的低體溫會帶來更多的疾病，許多癌症患者、慢性病患，體溫大部分都是偏低的。

想要免受於慢性疾病的侵襲，提升體溫是很重要的，少吃冰冷的食物，促進良好的血液循環，可以運送足夠的營養成分到身體各個器官，建議選用可以溫暖身體的食材，例如：辣椒、薑、大蒜、洋蔥、薑黃等調味料，適度的運動，例如：甩手、快走、瑜珈等柔性的運動，另外泡澡也是個好方法，還可放鬆心情呢！

余詔儒營養師，現任健康食彩營養師，專長為飲食評估及改善、保健食品及健康食品營養諮詢、減重營養。更多資訊可參考健康食彩粉絲專頁＆健康食彩官網，定期分享健康料理與知識給消費者，為全省的天然有機超市。