優格該吃無糖or原味？懶人早餐吃法「優格杯」...CP值超高

▲優格添加水果、堅果，是作為早餐和點心的好選擇。（圖／翻攝自pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

上班族生活緊湊，一忙起來連早餐都忘了吃，營養師簡鈺樺推薦自製「無糖的活力優格杯」，十分適合作為點心跟早餐食用，特別是在自製優格杯中放入水果切片增添甜味，並利用堅果補足礦物質及油脂，營養價值超高，製作快速又健康！

簡鈺樺指出，優格杯之所以選擇自製，主要是因為市售的產品糖量都很高，仔細看過優格杯身背後的營養標示，會發現其中的「糖糖危機」。首先，要比較優格的含糖量，可以簡單分為三種，無加糖原味優格、原味優格以及調味優格。

以500公克一罐的「無加糖原味優格」來說，含有16.5公克的糖，而「原味優格」一小杯100公克，則含有11.8公克的糖，而調味優格一杯200公克有27.2公克的糖，平均下來每100公克的吃到的糖量依序是3.3公克、11.8公克、13.6公克，其中原味無加糖與調味優格的糖份就差了4倍多。

另外也常令民眾疑惑的是標榜「原味無加糖」，為什麼糖成分不是「0」呢？簡鈺樺解釋，牛奶發酵後也會產生部分的乳糖，若是一般優格和調味優格，都還會再添加調味劑跟糖使得糖量超高。建議民眾可以在家自製優格杯，做法很簡單，加入堅果類種子可增加咀嚼口感，也能補充滿足一天國人容易忽略的乳品類和礦物質，如：鈣、鎂等以及不飽和脂肪酸。

營養師也補充，本身有乳糖不耐症的朋友（也就是喝鮮奶會拉肚子的人），優格會是你的好夥伴，還能夠順便獲得腸道好菌！另外，簡鈺樺也提醒，選擇買菌粉自己做優格的民眾，要注意所使用的任何器具都要確實清洗乾淨，最好可以燙過，否則加上發酵的時間，製作出來的優格可能會有污染的疑慮。

諮詢專家／簡鈺樺營養師

中山醫學大學營養系學士、臺北醫學大學保健營養所碩士，為國立臺灣大學醫學院附設醫院兼職營養師、財團法人癌症關懷基金會校園營養講師，專長營養講座、營養諮詢、營養衛教活動宣導與策劃及營養文案，現有經營Youtube頻道：營養師有樺要說、經營臉書粉絲團：營養師有樺要說。