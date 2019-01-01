這「7種癌症」都愛找胖子！BMI值27以上→腸癌增1.4倍

▲三高等慢性病多半跟內臟脂肪囤積有關。（圖／翻攝pakutaso網站）

文／奧田昌子

高血壓、糖尿病、血脂異常等生活慢性病，都跟內臟脂肪囤積有密切關係。但不是只會影響這些疾病而已。日本肥胖學會的《肥胖症診療指南》提到，大腸癌、部分食道癌、子宮內膜癌、胰臟癌、腎臟癌、乳癌、肝癌等癌症都跟脂肪囤積有關。

脂肪囤積會引發癌症，有這麼可怕嗎？

不只日本肥胖學會提出這樣的說法。世界癌症研究基金會〈WCRF〉及美國癌症研究機構〈AICR〉在二○○七年提出的報告書中，確實提到肥胖會導致食道腺癌、大腸癌、腎臟癌、停經後女性乳癌、子宮內膜癌等多種癌症的發病風險提高。

那麼，因肥胖引發的癌症，占所有癌症的多少比例呢？有份知名論文是以「因癌症往生」的美國人為對象，來推測癌症發生的原因。這份論文發表於1981年，將以前進行過的龐大調查結果，綜合分析、調查各種癌症原因的致癌率。

35%的癌症是因為飲食生活習慣，30%是抽菸所致，接下來依序是病毒或細菌感染、喝酒等。

▲飲食習慣差，會促使癌症風險提高。（圖／免費圖庫pakutaso）

1996年，美國哈佛大學癌症預防中心也做了相同的研究，因癌症死亡的原因中，成年後的飲食習慣與肥胖占30%，抽菸也占30%，其他原因依序是運動不足、喝酒等。在導致癌症的原因中，飲食習慣與肥胖就占了30~35%，這個結果確實驚人。

目前還沒有以亞洲人為對象，調查因為肥胖引起的癌症，占所有癌症比例是多少的研究報告，不過現在大眾飲食漸漸歐美化，原本歐美人士罹患率高、亞洲人罹患率低的大腸癌、乳癌、前列腺癌等癌症都有增加趨勢。

在日本有個關於大腸癌的大規模研究， 其中有報告指出，相較於BMI值25以下的人，BMI值27以上的男性罹患大腸癌的比例高出1.4倍。請你拿出最近做的健康檢查報告，確認一下腰圍是否標準，如果超出的話，又超出多少？這麼做，是為了你的健康。

大腸癌原本是亞洲人好發性低、歐美人士好發性高的癌症。可是，移居至美國的日裔其大腸癌發生率一直在攀升，第一代的日本移民其發病率竟與美國白種人相當。到了第二代、第三代，發病率不只升高，更可能超越美國白種人。

這個事實告訴我們，亞洲人如果持續歐美的飲食習慣，罹患大腸癌的風險會比白種人高。

本文摘自《剷內臟脂肪，降5高》／ 奧田昌子（內科醫師、京都大學醫學博士）／三采文化