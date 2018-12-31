更年期盜汗失眠超煩躁　「2種食療+5大日常保健」改善

▲更年期容易出現燥熱、失眠和情緒煩躁等不適。（圖／達志示意圖，下同）

記者趙于婷／台北報導

一位48歲女性近年覺得心悸、臉部潮紅不適、燥熱及容易流汗，失眠狀況也越來越嚴重，且時常莫名憤怒、憂鬱、煩躁不安，看什麼事都不順眼，最後確診為更年期症候群。醫師建議，除了藥物治療之外，可透過食療和日常保健來舒緩不適。

台北市立聯合醫院中醫科醫師蔡佩怡指出，更年期症候群為發生於大約45歲至55歲左右，因卵巢功能衰退，內分泌紊亂，賀爾蒙分泌不足，因而產生一系列更年期症狀，常見如潮熱、盜汗、胸悶、心悸、暈眩、月經紊亂、陰道乾澀、皮膚乾燥搔癢、頻尿、腰痠背痛、關節痛、焦慮、煩躁、失眠、憂鬱、易怒、心情低落、體重增加等。

更年期症狀大多持續3到5年內會消失，但部分婦女症狀可能長達10年以上。在中醫觀點，更年期是因為腎精虧虛，造成腎氣不足、腎陰虧虛、亦或陰陽兩虛，進而影響肝、心、脾、胃等臟腑功能失調，治療上以滋腎填精為本，再依個人狀況給予以清心瀉火、疏肝解鬱、健脾益氣等方藥。

在舒緩方式上，蔡佩怡也提出5大建議。更年期婦女可自製「百合銀耳蓮子甜湯、黑豆山藥排骨湯」來舒緩不適，銀耳、黑豆、山藥含天然植物性荷爾蒙，可改善更年期不適及抗衰老，百合寧心安神、蓮子清心養神益腎，都可緩和情緒及助眠。

▲山藥含天然植物性荷爾蒙，可改善更年期不適。

【更年期5大建議】

1.避免熬夜及過度勞累，避免刺激性飲料（如咖啡、濃茶）與酒精性飲料等影響睡眠品質的飲品。

2.飲食上避免燒烤、油炸、蔥、薑、蒜、辣椒等辛香料及熱性食物（如羊肉、牛肉、花生、榴槤、芒果、桂圓、荔枝等），以免導致潮熱、盜汗、失眠等症狀加重。

3.食物上可以多食用山藥、銀杏、黃豆、黑豆、覆盆子、菇類、黑木耳、南瓜等食材，可調節體內賀爾蒙，改善更年期不適。

4.更年期女性荷爾蒙分泌減少，骨質流失速度增加，建議多食用富含鈣質食物以防骨質疏鬆（如牛奶製品、黑芝麻、小魚乾、吻仔魚、豆類製品、深色蔬菜等），以及適度的戶外運動與日曬。

5.可按摩太溪、三陰交、太衝、神門，每天每穴按摩20-30下，有助緩解更年期煩躁、焦慮、失眠、潮熱等症狀，或是每日於睡前溫水泡腳10-15分鐘，可以更好入睡。

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