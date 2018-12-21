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愛喝「能量飲料」提神？　專家揭過量飲用的下場！

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工作,工時過長,疲累,過勞,打瞌睡（圖／達志／示意圖）

▲現今不少人會喝能量飲料提神，但這類飲品含有比咖啡還多的咖啡因，不可當日常飲料。（圖／達志示意圖）

文／灃食教育基金會

市售的能量飲料是採用特別配方的機能性飲料，大多含有比咖啡還多的咖啡因，那是會刺激人體內某種受體的興奮劑之一，可直接提神，同時也會對心臟收縮產生影響。

除咖啡因外，能量飲料通常還會添加牛磺酸（taurine）、瓜拿納（guarana）等可與咖啡因產生加乘效果的合法興奮劑，以及其他像糖、維生素B或C、胺基酸、藥用植物萃取液之類的成分。牛磺酸及瓜拿納目前台灣廠商皆可合法使用。

灃食智庫柯文慶教授強調，能量飲料不應和酒、咖啡一起喝，也不能當成日常飲料想到就隨時喝一罐（瓶）來補充體力，假如喝得太多可能會造成高血壓、心臟和肝臟的負擔等風險，或者因攝取過多糖分而導致肥胖，具有相關問題的消費者要盡量避免飲用，尤其是心血管疾病的患者。

美國《小兒科》期刊（Pediatrics）研究曾指出，這類的飲料可能傷害兒童和青少年的神經系統和心血管循環系統，因此不建議給未成年的孩子喝。

像在瑞典，未滿15歲的孩童是不准購買能量飲料的，某些特定產品也只能在醫藥通路販賣。健康的成年人雖不受限，但在挑選這一類的飲品時，請留意標示上的成分，以及咖啡因和糖的含量，基本上一天喝一到兩罐（瓶）就很足夠了。

本文由【灃食教育基金會】授權提供

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關鍵字： 疲憊 能量飲料 灃食教育基金會
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