早產嬰很努力！媽媽半路不哭了　女駕駛：她看到大家都在讓道

▲救護車駕駛陳筱涵（黑衣）一路狂飆，將早產嬰安全送到台大。（圖／記者范綱儀攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

花蓮1名出生早產、僅800克男嬰因壞死性腸炎情況危急，家屬今（27）日雇請民間救護車從花蓮慈濟醫院飆到台大兒童醫院救治。救護車駕駛陳筱涵受訪時坦言「沿路壓力很大，因為小朋友很小，很怕轉彎處會晃到他。」提到男嬰母親，她也心疼的說「媽媽擔心小孩，原本情緒比較不穩，但看到大家都有在讓道，她情緒也漸漸沒麼激動...。」

該名男嬰因早產只能在保溫箱，不料又罹患壞死性腸炎情況危急，只能夠靠氧氣來支撐，狀況不太樂觀，今中午12時救護車從慈濟醫院出發，由國道警察幫忙開道，2.5小時就抵達台大兒童醫院，由醫療團隊接手進加護病房救治。

男嬰母親因在臉書PO文「因為路程預估3個小時走蘇花又雪隧，小孩需要在保溫箱，並且用氧氣維持生命，怕時間太長不利，能縮短時間平安到達台大醫院越安全」、「請大車禮讓... 拜託拜託，蘇花、雪隧，也煩請大家注意⚠️小孩子在跟時間賽跑。」不少網友紛紛轉發。讓她抵達台大時，感動的直說「網路上開道是大家分享的，謝謝大家幫忙。」

▲早產男嬰在保溫箱內，從花蓮被送到台大救治。



花蓮到台北足足167公里，救護車最高飆到160公里，2.5小時就抵達台大兒醫。花蓮慈濟醫院隨車醫師蕭宇超坦言，其實路上搖晃得滿嚴重的，壓力滿大的，而且台北市路況滿塞，還有有警察沿路幫忙開道。但他也強調「寶寶沿路都滿平穩的，寶寶很努力，所以我們要很努力的幫他。」讓人聽了一陣鼻酸。

陳筱涵受訪時也提到，以前也有從花蓮開救護車到台北的經驗，但這是因為小朋友很小，很怕轉彎時會晃到保溫箱裡的小孩，不過還好今天車況蠻順，大家都很禮讓，也有國道警察開道，高速公路最快大概開到時數160公里，送到之後心裡就放下一顆大石頭了。

▲男嬰母親和救護車駕駛都相當感謝國道警察幫忙開道。

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