▲狂喝牛奶、吃鈣片還是骨鬆？中醫師教你「補鈣食療」。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

骨質疏鬆除了特別做篩檢，不然很多人都是發生骨折後才意外發現。中醫師建議，平時可以多補充含鈣質食物，如小魚乾、牛奶、奶製品、芝麻等，尤其女性懷孕和哺乳期間，每日要攝取1,000~1500毫克的鈣質。另外，中醫師也推薦「小魚乾補腎養胃排骨湯」來保養骨本。

中醫師賴睿昕指出，骨質會在25歲上下時，達到最巔峰，之後隨年齡逐漸下降流失，婦女會在更年期停經後，因荷爾蒙影響，流失速度大幅增加，因此骨質疏鬆最常發生於停經後的婦女，中醫認為「腎主骨生髓」，骨頭發育、生長、強弱和腎氣的強弱有密切關係，所以骨質疏鬆易骨折，腎虛則腰痛，且骨質疏鬆臨床症狀都以腰痠痛為主。

賴睿昕進一步提到，臨床上也常發現酸性濕熱體質的人，特別容易有骨質疏鬆的問題，這主要是不良的飲食習慣導致，例如愛吃薯片、煎炸食物、雪糕、巧克力、汽水、奶茶及啤酒等，這些油膩及含有高糖分的食物，會讓身體體液由中性變為酸性，當體液偏酸，身體的平衡機制會啟動，並從骨骼中抽取鈣質，導致鈣質流失。

除了要保持良好的飲食習慣、戒除垃圾食物，也可以多吃含豐富蛋白質及鈣質的食物，如小魚乾、牛奶、奶製品、芝麻、豆類、豆腐、金針、海菜、蕃薯葉、蕃茄、芥蘭菜、木耳、枸杞、蛋黃、杏仁、全麥麵包，或自行製作補鈣食療「小魚乾補腎養胃排骨湯」。

【小魚乾補腎養胃排骨湯】

1. 肉從蓉2錢、麥門冬3錢、紅棗2錢、炒白朮2錢。

2. 豬小排1斤、苦瓜1條、小魚乾1兩。

3. 鹽1小匙、薑片少許。

作法：

1. 將藥材置鍋內，加水2000cc，燒開後以小火熬至剩500cc，過濾取湯汁備用。

2. 豬小排洗淨川燙，小魚乾洗淨用水泡軟，苦瓜切小塊狀。

3. 取一瓦鍋，放入豬小排、小魚乾、苦瓜和薑片，倒入藥汁和清水3000，置電鍋蒸熟加鹽即可。

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